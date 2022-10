Juninho totalement sous le charme de ce joueur de l’OM !

Consultant sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Juninho a apprécié la prestation de l’OM mardi face au Sporting. L’ancien directeur sportif de Lyon a souligné le bon match de plusieurs marseillais dont un en particulier !

Si Juninho a apprécié le niveau de jeu de Balerdi et Mbemba, il a tenu à souligné l’attitude de champion d’Alexis Sanchez.

Sanchez, pour moi, c’est vraiment un grand joueur

« Bravo à Marseille ! Sanchez, pour moi, c’est vraiment un grand joueur. L’attitude qu’il a eue hier, le premier but qu’il va chasser, ce n’est pas tout les attaquants qui font ça. Il se déplace à chaque fois, il défend, il ne lâche pas. C’est un champion. On a pensé qu’il était en fin de carrière, mais pas du tout. (…) J’ai bien aimé Marseille. J’ai senti certains joueurs beaucoup plus relâchés qu’avec les supporters. Balerdi, Mbemba… Même Veretout. Je l’ai senti un peu plus libéré hier. Marseille a une bonne équipe ». Juninho – Source : RMC (05/10/2022)

Alexis Sanchez a été titulaire face au Sporting ce mardi soir en Ligue des Champions. Le Chilien a livré une belle performance qui a notamment marqué Bernard Casoni, interrogé par L’Equipe.

« Adan a donné l’opportunité à l’OM de revenir, oui. Après il fallait savoir en tirer les bénéfices. Un gars comme Alexis Sanchez, c’est le très, très haut niveau. Il ne lâche jamais rien et la Ligue des champions, c’est ça. Il ne renonce pas, il est présent sur chaque action. En allant presser le gardien, il se prend un défenseur, mais il continue sa course. A la 86e, Sanchez pressait encore. Il pousse à la faute. S’il ne fait pas ce pressing que d’autres ne font pas, Adan ne fait pas son erreur. Et derrière on ne sait pas ce qu’il se passe. Car cette bourde après cette pression de Sanchez change tout, le gardien perd confiance, sa défense aussi. Tout se retourne, car le gars n’est pas résigné, il est allé chercher le but, il y a cru. Et il a remis l’OM dans le match. Sur ce qu’il contre, c’est vraiment la meilleure recrue de l’été. À la 86e minute, il pressait encore ! » Bernard Casoni – Source : L’Equipe (05/10/22)