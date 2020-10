Justice : L’histoire entre Rami et l’OM continue…

Licencié par l’Olympique de Marseille en août 2019, Adil Rami a toujours des comptes à régler avec le club. Devant les tribunaux…

En effet, L’Équipe nous a appris qu’une première audience de mise en état avait lieu aujourd’hui au tribunal des prud’hommes de Marseille afin de régler le litige entre l’ex-international français et son ex-club. À cette occasion, les deux parties ont l’occasion d’exposer leurs arguments avant qu’une date d’audience ne soit fixée.

La procédure pourrait encore durer plusieurs mois…

Je reste positif malgré tout sur mon passage à MarseillE — RAMI

« Quand on connaît l’histoire, ça a été très choquant et lunaire de se faire virer. J’étais ultra-motivé pour prendre une revanche lors de ma troisième saison à Marseille. Le président du club en a décidé autrement. A l’OM, on m’a coupé l’herbe sous le pied. J’avais un plan de carrière avec l’OM. J’étais proche de mes enfants. Tout a été chamboulé et il a fallu m’adapter. Il faut l’accepter. Je reste positif malgré tout sur mon passage à Marseille. (…) Le Président dit ce qu’il veut. C’est son opinion. J’ai la mienne. J’ai toujours eu conscience de ce qu’impliquent mon statut et mon métier de footballeur professionnel. Sinon, je n’aurais jamais pu réaliser tout ce que j’ai réalisé dans ma carrière »

Adil Rami – Source : Le Parisien (26 janvier 2020)