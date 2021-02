Kamara vers la sortie ? Le point infirmerie de Larguet avant Nantes et l’avertissement des supporters… les 3 infos OM de ce vendredi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Kamara ne devrait pas prolonger et partir cet été, le points infirmerie de Larguet et la conférence de presse des associations de supporters…

Une prolongation très improbable pour Kamara ?

C’est l’une des grosses satisfactions sportive et symbolique du moment à l’OM. Boubacar Kamara sera-t-il encore marseillais la saison prochaine ? Le doute s’amplifie…

Capitaine face à Auxerre, Boubacar Kamara est une valeur sûre de l’effectif olympien. Le minot qui a fait toutes ses classes à l’OM a tenu bon dans la tourmente et affiché un moral solide. Ses performances sont remarquées après un début de saison plus difficile. Alors que beaucoup auneraient voir en lui l’avenir du club avec le brassard accroché à son bras, ce dernier pourrait quitter Marseille cet été…

Alors qu’un bon nombre de joueurs (Thauvin, Germain, Khaoui, Amavi, Nagatomo, Pelé…) seront libres en juin et que d’autres ne sont que prêtés (Lirola, Balerdi, Ntcham, Cuisance…) d’autres départs sont à prévoir. Boubacar Kamara n’échappe pas à cette régle, d’autant que le jeune défenseur ou milieu de terrain n’est lié avec l’OM que jusqu’en 2022. Selon l’Equipe de vendredi, « le joueur et son entourage ont une idée très affirmée de ce qu’ils veulent (valent), et la signature de son premier contrat pro, comme de sa prolongation, avait nécessité de longues négociations. Pourrait-il rempiler de nouveau ? Cela paraît très improbable, d’autant qu’il est certainement la meilleure valeur marchande de l’effectif et qu’il pourrait vouloir grandir ailleurs. » Pour rappel, l’OM doit faire face à de gros déficits financiers et devrait reconstruire en profondeur son effectif cet été.

Milik préservé, Rocchia aux soins et Benedetto suspendu

Nasser Larguet ne veut pas prendre de risques avec Milik qui devrait encore être absent face à Nantes ce samedi.

« Il y a deux garçons à l’infirmerie, Milik continue à travailler, il veut jouer mais je préfère le ménager, Christopher (Rocchia) est encore en soin. Tous les autres sont aptes. Amavi, il faut y aller progressivement. Il va rentrer dans le vif du sujet au niveau de la compète. Je vais voir pour demain combien de temps je vais pouvoir le faire jouer. » Nasser Larguet – source : FCMarseille (19/02/2021)

McCourt et Eyraud ils sont se retrouver face à tout Marseille, on va appeler à manifester !

Le message est clair, le président Eyraud doit quitter l’OM. Voilà le message envoyé par les groupes de suppoters…

« Il veut vendre le club sans ses supporters, on ne lâchera pas ! Il doit dégager de l’OM, Eyraud doit se casser de notre ville. On sait que McCourt a mis des billes. Certains se sont laissés déborder par la passion, on regrette les faits de la commanderie. McCourt et Eyraud ils sont se retrouver face à tout Marseille, on va appeler à manifester ! On veut un vrai patron, comme peut l’être Aulas. On veut quelqu’un qui comprend le ballon ! On veut que l’on nous montre que l’on s’est trompé, on est dans un club fantôme ! Eyraud nous prend pour des idiots. Il se pense plus intelligent que nous… » Rachid Zeroual – source : Conférence de presse (19/02/2021)

