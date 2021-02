KHAOUI OUI OUI !

Voilà vé, on nourrissait quelque appréhension pour cet OM-Nice après la terrible rencontre à Bordeaux. Je serais tenté de dire qu’on avait tort s’il n’y avait eu ce final qui permît aux niçois de revenir à 3-2.

L’OM s’est présenté en 4-2-3-1. Nasser avait fait le choix de la jeunesse avec Luis Henrique et Dieng devant, Payet à la baguette et Khaoui sur le côté droit.

L’entraîneur provisoire de l’OM, mais dont il est souhaitable qu’il aille jusqu’à la fin de la saison, a fait le bon choix. Les jeunes ont amené de la fraîcheur, se retrouvant dans les bons coups. Ils affichaient de belles promesses grâce auxquelles nous avons vécu une très bonne premiére mi-temps.

Belle 1re mi-temps de l’OM

3e La première frappe de Luis Henrique à la suite d’un enchaînement dynamique. Cadrée.

7e Nice égalise aux frappes cadrées.

13e But d’Alvaro. Une belle reprise de volée du gauche. Sur l’action précédente, un corner, le 3e en peu de temps, sa frappe dans la même position avait été contrée. À la deuxième tentative ça va au fond.

33e Payet côté droit pour Khaoui qui centre, Bamba Dieng est à la réception mais foire le contrôle qui pouvait le mettre en position de frappe.

41e Khaoui à la réception d’une talonnade de Bamba Dieng après passe de Payet, Khaoui touche la transversale, qui tremble encore au moment où vous lisez ces lignes. Dieng était signalé hors-jeu, à tort je trouve. ´Reusement qu’on a pas marqué.

43e Rebelote, Payet qui talonne pour Luis Henrique qui déborde comme une fusée et centre parfaitement en retrait pour Khaoui qui met au fond cette fois.

On se fait peur

La 2e mi-temps vient de reprendre quand, à la suite d’un centre tonique de la droite, Caleta-Car et Alvaro se fond surprendre au premier poteau. Juste quand on commençait à se dire qu’on passait une bonne soirée.

Heureusement que nous n’avons pas eu à nous morfondre longtemps. Payet côté droit qui centre fort, La Défense repousse… dans les pieds de Khaoui qui ajuste tranquillement Benitez. 3-1. On va pouvoir respirer un peu.

67e Dieng et Henrique sortent pour Thauvin et Germain. Comme si Nasser disait aux deux pros chevronnés… « les gars, montrez-nous ». C’est ce qu’on serait tentés de leur dire en tout cas.

En fin de match, les niçois réduisaient le score à 3-2 mais l’OM tenait et c’était mérité malgré tout, même si sur ce dernier coup-franc niçois on a vraiment tremblé. C’est le poteau que trouve Ghouri. On s’en sort vraiment très bien.

On a vu un excellent Sakaï, alors que Nagatomo s’est plutôt montré meilleur que d’habitude. Gueye et Kamara sont toujours aussi monstrueux. Khaoui est forcément l’homme du match, Luis Henrique à fait la preuve qu’il monte en puissance et va désormais mériter d’avoir plus de temps de jeu, il est â créditer d’une passe décisive. Les rentrées de Thauvin et Germain n’ont absolument rien donné. De quoi les faire gamberger, c’est ce que je ferai à leur place.

Ça faisait longtemps qu’on avait pas gagné. C’était contre Montpellier, on a presque l’impression que c’était l’année dernière.

On va bien dormir.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert