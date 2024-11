Kombouaré veut « réveiller » son équipe avec la venue de l’OM…

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à la Beaujoire dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1 pour y affronter le FC Nantes. Une équipe dans le ventre mou jusqu’ici…

Et justement cette situation ne plait pas à l’entraîneur des Canaris, un certain Antoine Kombouaré. En conférence de presse (source : L’Équipe), l’ancien parisien a prévenu, il attend mieux de son équipe ce dimanche : « C’est la prise de conscience qui est aujourd’hui importante, c’est tirer un peu la sonnette d’alarme pour voir les attitudes. Là, on a glissé au classement (12e), il faut se réveiller. On ne sent pas venir le danger, mais il est là. On est capable de marquer, d’ouvrir le score, de bien jouer. Les matches qu’on fait donnent l’impression de ne pas être tant que ça en difficulté, mais à Strasbourg, tu prends trois buts, donc il faut être plus agressif et concentré. »

Et pas question de sous-estimer l’OM pour Kombouaré : « Ça reste une grande équipe, en haut du classement (3e), qui s’est donné de gros moyens pour réaliser une grande saison et recruter du lourd sans l’Europe à jouer. Elle sera revancharde après la gifle contre son rival historique, mais j’attends surtout une réaction de mes joueurs. Le haut niveau, c’est d’être efficace. »

Fabien Centonze et Adel Mahamoud forfaits, Moses Simon incertain

Moses Simon a pris un coup à Nice et a été ménagé à l’entrainement cette semaine d’où son absence dans le groupe pour #RCSAFCN. Le FC Nantes jouera sans son meilleur joueur à La Meinau… (info @presseocean) pic.twitter.com/xRjtGqHS1r — Ablinho 🔰 (@Ablinhoo) October 26, 2024

Du côté du FC Nantes, deux joueurs sont forfaits : Fabien Centonze et Adel Mahamoud. De plus, Moses Simon, qui a manqué la rencontre précédente contre Strasbourg, demeure incertain. Ces absences pourraient avoir un impact significatif sur la stratégie de Kombouaré et sur le déroulement du match face aux Phocéens.