Kovac séduit par l’OM : « Ils ont mieux joué que nous et auraient pu en mettre 3 ou 4 ! »

« Comme je l’avais dit, j’ai vu les performances de l’OM. Ils sont structurés, organisés, agressifs. C’est une très bonne équipe. Je m’attendais à une prestation de ce niveau-là, des deux côtés, mais on n’a vu que Marseille. Ils ont mieux joué que nous et ont mérité leur victoire. Ils auraient pu en mettre 3 ou 4. Félicitations à eux. Il faut se relever et s’améliorer. Aujourd’hui, c’était un match parfait de Marseille, avec le ballon, sans ballon, très agressif. Ils ont eu tous les seconds ballons, qu’on attaque ou qu’ils attaquent. Ils ont réalisé le match parfait » Nico Kovac – Source : Conférence de presse (11/09/2021)