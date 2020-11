Kyril Louis-Dreyfus veut (aussi) racheter un club en France ? 

Alors que Margarita Louis-Dreyfus possède encore 5% de l’OM, son fils Kyril Louis-Dreyfus semble se lancer dans le rachat de plusieurs clubs, dans le but de créer une franchise ? Il aurait comme objectif de s’offrir un club en France…

Kyril Louis-Dreyfus, en compagnie de l’homme d’affaires uruguayen Juan Sartori, est en négociations exclusives avec l’actuel propriétaire de Sunderland (troisième division anglaise). Le fils de Margarita Louis-Dreyfus aurait de la suite dans les idées… En effet, selon France Football, KLD aurait l’intention de s’offrir deux autres clubs. Il aurait comme objectif de racheter un club uruguayen et un club français, en plus de Sunderland.

Bien évidement le fantasme d’un rachat de l’OM va faire son retour, surtout quand l’on connait l’attachement de KLD au club marseillais. Il avait évoqué il y a plus de deux ans dans l’Equipe.

Si jamais, je reviens dans le foot, à l’OM, c’est pour être certain que je peux être plus ambitieux — KLD (16/05/2018)

« Elle (MLD) est tranquille, heureuse que le club soit entre de bonnes mains. Il y avait sans doute des candidats moins solides. McCourt peut tirer le club vers le haut dans un bon environnement. (…) Entre les études et l’apprentissage au sein du groupe Louis-Dreyfus, j’en ai encore pour cinq ans, au moins. Après, tout est ouvert, les clubs de foot sont comme des grandes entreprises. Si jamais, je reviens dans le foot, à l’OM, c’est pour être certain que je peux être plus ambitieux encore pour Marseille, pour aider ce club. Mon ego ne me guidera pas, si un actionnaire est meilleur, il faut le laisser travailler. On a pris le temps avant de vendre, en 2016, car tout le monde veut acheter un club, mais le financer, c’est autre chose. En cela, McCourt fait notre bonheur. » Kyril Louis-Dreyfus – L’Equipe (16/05/2018)