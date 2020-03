L1 : La réponse sèche de la Ligue 1 concernant les droits TV et Canal + !

Ce samedi dans son édition, le journal L’Equipe nous informait que Canal + n’avait pas l’intention de payer les 110 millions de droits TV dûs à la Ligue. Ce dimanche, la Ligue répond très sèchement.

Dans son édition du samedi 29 mars, L’Equipe donnait la parole au président du directoire de Canal +, Maxime Saada. Il nous informait que la chaîne cryptée n’était pas disposée à verser la somme dû à la Ligue pour les droits TV. La Ligue a donc tenu à répondre ce dimanche.

« Nous ne comprenons pas cette position de Canal +. La Ligue a livré 28 matchs sur 38 soit 73,6% du production. Canal +, à date, n’a payé que 67% de ce qui a été diffusé ce qui représente 35 millions d’euros hors taxes (non perçus, soit 43 millions d’euros TTC). Nous avons demandé des explications et même un rendez-vous pour comprendre. C’est ‘autant plus incompréhensive que la Fédération, l’UEFA, la FIFA, les clubs et les joueurs sont alignés pour faire preuve d’une grande solidarité, pour partager les efforts. Il est surprenant que Canal +, le diffuseur historique du Championnat de France, ne participe pas. »

LFP – Source : L’Equipe

beIN ne paiera pas non plus?

Pour le moment, la Ligue affirme qu’elle n’a aucune certitude que beIN Sport, l’autre diffuseur du championnat français va verser la somme qu’il doit. Le journal L’Equipe révèle que lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, Nasser al-Khelaïfi (président de beIN Media Group) n’a pas souhaité « s’avancer » et a simplement répondu qu’il était « président du PSG. »