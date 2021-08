L1 – OM : Le coach de Bordeaux lance les hostilités !

Demain soir l’Olympique de Marseille accueille les Girondins de Bordeaux au Stade Vélodrome dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Et Vladimir Petkovic n’a pas l’intention de défendre…

Opposé aux Girondins de Bordeaux demain soir, l’Olympique de Marseille essayera de continuer sur son entrée victorieuse face à Montpellier en match d’ouverture. Si le Stade Vélodrome devrait accueillir 50 000 personnes dans les gradins, le coach bordelais Vladimir Petkovic ne semble pas inquiet plus que ça. Et souhaite même chercher la victoire en terre marseillaise.

🎙 Vladimir Petkovic : « Aller à Marseille non pas pour ne pas perdre, mais pour gagner » #OMFCGB pic.twitter.com/1JY0t88ECM — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 13, 2021

« Il y a une chose importante pour moi et je l’ai dit aux joueurs, c’est qu’on aille à Marseille non pas pour ne pas perdre, mais pour gagner. Il y aura 50 000 spectateurs pour nous mettre la pression, mais il faut exploiter cette pression et la transformer en énergie positive pour faire mieux que l’adversaire » Vladimir Petkovic – Source : Conférence de presse (13/08/2021)

La rencontre sera diffusée en exclusivité demain soir à 20h45 sur les antennes de Amazon Prime Video.