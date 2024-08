Ligue 1 : Comment regarder le match OM Reims (TV Streaming)

Après sa large victoire face à Brest la semaine dernière, l’Olympique de Marseille retrouve pour la première fois de la saison le stade Vélodrome ce dimanche soir. Les hommes de De Zerbi affrontent Reims au Stade Vélodrome. Comment regarder le match en direct à la télévision ? On vous explique…

L’OM a débuté de la meilleure des manières la saison de Ligue 1 en allant s’imposer largement à Brest (1-5). Les hommes de Roberto De Zerbi ont fait forte impression et doivent désormais confirmer au Vélodrome. Les olympiens sont attendus et joueront à guichets fermés devant plus de 65 000 spectateurs.

Le coach italien veut réaliser un gros match face à Reims pour sa première apparition dans l’enceinte du boulevard Michelet. « Il faut toujours marquer les esprits, durant l’entraînement ou les matchs, pour le prestige du maillot qu’on porte. Ce match contre Brest a marqué les esprits mais il faut passer au-dessus. On a beaucoup changé de joueurs, mais on a des joueurs forts. On veut contrôler la physionomie du match. L’important, c’est remporter la victoire », a-t-il expliqué en conférence de presse d’avant match.

Il pourra compter sur sa dernière recrue en date, le jeune attaquant anglais Jonathan Rowe. Valentin Carboni fera lui aussi sa première apparition dans le groupe

Comment regarder OM Reimsà la TV ?