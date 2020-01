Ligue 1 : L’OM cale, Lyon et le MHSC grands gangnants du we !

En faisant match nul 0-0 face à Angers, l’OM n’a pas profité du même résultat obtenu par Rennes face à Nice (vendredi). Si Nantes et Lille ont perdu, Montpellier et Lyon font la bonne opération du weekend…

Avec leur succès, Lyon et Montpellier se sont bien replacés au classement de Ligue 1. Le MHSC est 4e à 9 points de l’OM (4 de Rennes et du podium). Lyon poursuit sa remonté et pointe à la 5e place à 10 points des marseillais. Le petit match nul 0-0 face à Angers de l’OM va devoir vite être oublié. L’enchainement de deux déplacements compliqués à Bordeaux et Saint-Etienne va être important pour Villas-Boas…

Classement de ligue 1 après 21 journées

Position Club Pts J G N P Bp Bc Dif 1 Paris Saint-Germain 52 21 17 1 3 52 14 +38 2 Olympique de Marseille 42 21 12 6 3 30 21 +9 3 Stade Rennais FC 37 21 11 4 6 26 19 +7 4 Montpellier Hérault SC 33 21 9 6 6 30 21 +9 5 Olympique Lyonnais 32 21 9 5 7 34 19 +15 6 FC Nantes 32 21 10 2 9 19 19 0 7 LOSC 31 21 9 4 8 24 24 0 8 RC Strasbourg Alsace 30 21 9 3 9 26 26 0 9 Angers SCO 30 21 8 6 7 23 25 -2 10 Girondins de Bordeaux 29 21 8 5 8 30 24 +6 11 Stade de Reims 29 21 7 8 6 17 14 +3 12 OGC Nice 29 21 8 5 8 30 29 +1 13 AS Monaco 29 21 8 5 8 36 36 0 14 Stade Brestois 29 28 21 7 7 7 28 27 +1 15 AS Saint-Etienne 28 21 8 4 9 24 32 -8 16 FC Metz 23 21 5 8 8 19 28 -9 17 Dijon FCO 21 21 5 6 10 16 24 -8 18 Amiens SC 18 21 4 6 11 24 41 -17 19 Nîmes Olympique 15 21 3 6 12 16 35 -19 20 Toulouse FC 12 21 3 3 15 21 47 -26