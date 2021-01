Mercato OM : « Si on vient me dire que je dois absolument partir… on verra »

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Valère Germain a évoqué son avenir ainsi qu’un possible départ de lors du mercato hivernal.

En conférence de presse ce vendredi, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Valère Germain n’envisage pas un départ cet hiver pendant le mercato. A moins que les dirigeants du club ne le poussent vers la sortie.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria veut réduire l’effectif pro (6 noms évoqués)…

» je suis focus sur cette fin de saison… je suis en fin de contrat, je n’ai pas d’offres de l’OM ni d’autres clubs.. Pourquoi pas rester ici, mais j’aimerai avant la fin de ma carrière découvrir un autre pays. On verra… Un départ cet hiver ? Ce n’est pas prévu, je me sens bien ici. Après, si on vient me dire que je dois absolument partir… on verra » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse 08/01/2021)