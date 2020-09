OM : Kamara veut vite réagir face au LOSC, mais pointe une difficulté…

Boubacar Kamara est revenu sur la défaite de l’OM (2-0), hier, au stade Vélodrome.

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille s’est livré après la défaite des siens face aux Verts. L’international Espoirs chez les Bleus veut vite oublier cette contre-performance et se concentrer sur la réception de Lille dimanche (21 h). Extrait.

c’est difficile pour les organismes — Kamara

« C’était la fête après la victoire au Parc. (Hier) on n’a pas su concrétiser tout ça et gagner. Il faut vite se remettre en question pour dimanche. Un gros match nous attend contre Lille. Contre Saint-Étienne, c’était un match assez difficile, assez ouvert. Les deux équipes ont eu beaucoup d’occasions. On rate deux situations en seconde période qui nous font mal. On peut rebondir vite mais c’est difficile pour les organismes. »

Bouba Kamara – Source : OM site officiel 17/09/20

STAT : FIN DE LA SÉRIE

L’OM met fin à cette série de 41 ans sans défaite au Vélodrome face à l’ASSE. La dernière en date remontait à la saison 1979-1980. Les Verts l’avaient emporté 5-3. Avec cette troisième victoire en autant de matchs, la formation de Claude Puel se place seule leader de la Ligue 1. L’OM est 8e à la différence de but (0). Prochain match, ce dimanche et la réception du LOSC.