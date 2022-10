La chute au classement, sacré choix entre les matchs à Francfort et Strasbourg et le mercato de Milik… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : la chute de l’OM au classement, la grande décision prise entre Francfort et Strasbourg et une déclaration choc d’un ancien joueur de l’OM

Belle chute au classement pour l’OM : les marseillais peuvent remercier Lille

Avec sa troisième défaite consécutive en Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise indéniablement la mauvaise opération du weekend. Si les Olympiens sont tombés du podium, ils restent de justesse dans le top 5…

L’AS Monaco pouvait passer devant les hommes d’Igor Tudor au classement s’ils gagnaient à Lille hier soir. Les monégasques n’en étaient pas si loin, ils ont même menés trois buts à deux à la 53′ mais au terme d’un match fou, les Lillois sont revenus au score (grâce à Cabella d’ailleurs auteur d’un doublé) avant d’arracher le morceau grâce à un but de Bamba. Victoire quatre buts à trois et Monaco reste derrière l’OM.

Attention cependant à Lille qui revient à un petit point de Marseille…

En s’imposant au Vélodrome samedi soir, les Lensois ont pris quatre points d’avance sur leur adversaire du soir. Lorient n’a pu faire mieux que match nul à Troyes (2-2) mais prend tout de même un point supplémentaire d’avance sur les Olympiens (27 points comme les Sang et Or).

Ce dimanche également, le Stade Rennais de Génésio et Mandanda est allé s’imposer dans les dernières minutes de jeu à Angers, deux buts à un. Grâce à ce penalty de Lovro Majer à la 94′, les Bretons passent devant les Marseillais au classement et s’emparent de la quatrième place.

Une grande décision prise entre les matchs à Francfort et à Strasbourg

L’Olympique de Marseille va devoir enchaîner après ses trois défaites en Ligue 1 face à Ajaccio, le PSG ainsi que le RC Lens. La Ligue des Champions reprend ce mercredi avec une confrontation face à Francfort à l’extérieur. Pour préparer au mieux le déplacement à Strasbourg, juste après le match en Allemagne, l’OM a décidé de ne pas revenir à Marseille !

Après ce match face au RC Lens, l’Olympique de Marseille se déplace à Francfort pour y affronter l’Eintracht dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Les Marseillais se sont bien repris dans cette compétition mais vont devoir effacer de leur mémoire les trois défaites enchaînées en Ligue 1 lors des dernières journée face au PSG, Ajaccio et les Lensois.

Le match contre Francfort sera suivi d’un autre déplacement, mais cette fois-ci en championnat. L’OM ira jouer face au Racing Club de Strasbourg, proche de l’Allemagne. Pour éviter des trajets inutiles, le club a pris une grande décision !

L’OM ne rentrera pas à Marseille entre Francfort et Strasbourg

En effet, d’après les informations du journaliste de Maritima, Karim Attab, le club ne fera pas de retour à Marseille entre les deux rencontres. Cela facilitera la récupération des joueurs, évitera des trajets et donc favorise l’écologie.

Mercato OM : « J’étais heureux à Marseille, mais… »

Arkadiusz Milik a été prêté cet été par l’Olympique de Marseille à la Juventus Turin. Ce dernier est revenu sur son départ de l’OM en août dernier, il ne regrette pas son passage à Marseille…

L’international polonais s’est exprimé dans le journal L’Équipe.

J’ai eu une possibilité et j’ai voulu la saisir — Milik

« J’étais heureux à Marseille, l’équipe s’améliorait à chaque mercato depuis mon arrivée. Tous les six mois nous étions plus forts. Je suis arrivé en janvier, l’été suivant les dirigeants ont pris six ou sept joueurs importants et nous nous sommes qualifiés en Ligue des champions. Ensuite, avec la Ligue des champions, ils ont recruté encore des joueurs de grande qualité. Mais j’ai eu une possibilité et j’ai voulu la saisir. » Arkadiusz Milik – Source : L’Équipe (24/10/2022)

« J’ai toujours eu un rapport clair et honnête avec le président Longoria »

« Un bon souvenir de l’OM ? Oui, c’est un superbe endroit pour jouer au football, il y a tout, la ville, le climat, la température. Mais la chose la plus importante, c’est le club, les supporters, le stade, le centre d’entraînement, les structures, et tout ça, l’OM l’a. J’ai toujours eu un rapport clair et honnête avec le président Longoria, nous avons toujours parlé de tout, il a été honnête avec moi et il n’a jamais dit qu’il voulait absolument me vendre. Mais voilà, je ne fais pas trop attention à ce qui s’écrit parce que tout n’est pas vrai. Peut-être que cette fois-là c’était vrai, mais moi je n’ai pas eu ces messages-là de la part de la direction. » Arkadiusz Milik – Source : L’Équipe

Milik, c’est une question de profil, pas de niveau

Voici ce que Pablo Longoria déclarait début Septembre concernant le départ de son attaquant polonais.

« Milik, c’est une question de profil, pas de niveau. Il a marqué pour son deuxième match à la Juventus, son niveau n’est pas un problème. Il fallait voir avec le style de jeu du coach. Je préfère avoir les joueurs les plus adaptables à mon système que les meilleurs. Avoir les meilleurs te posent une question dans un groupe et sur le plan du salaire. Cela fait partie d’une question de santé de vestiaire, c’était aussi une question de valeur du joueur. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/09/2022)