La claque, trop puissants… les Unes de la presse après OM – PSG !

L’OM s’est imposé 2-1 face au PSG en 8e de Finale de Coupe de France. Afin de prolonger ce petit moment de bonheur, voici un petit de la presse et de ces Unes suite à cette qualification des marseillais…

Olympique magnifique pour la Marseillaise

La Une de La Marseillaise en kiosques ce jeudi 9 février 2023. Pour vous abonner en ligne, c’est ici ⬇️⬇️https://t.co/0E3LOtlvPm pic.twitter.com/hmzmfAWpem — La Marseillaise (@lamarsweb) February 8, 2023

Trop puissants pour l’Equipe

TROP PUISSANTS Voici la une du journal L’Équipe du jeudi 9 février 2023 : https://t.co/zvFM9OopAr pic.twitter.com/ampibsWAWZ — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 8, 2023

Ici c’est Marseille pour la Provence

A la une de @laprovence du jeudi 9 février pic.twitter.com/iLKOBYY4tt — La Provence (@laprovence) February 8, 2023

Paris prend une claque à Marseille pour le Parisien

La une du journal du jeudi 09 février https://t.co/0b7FCe2C1c pic.twitter.com/KEe33S731C — Le Parisien | la une (@leparisien_une) February 9, 2023

On a vraiment progressé dans notre manière de défendre

« Je n’aime pas trop comparer mais je pense qu’on a fait très bien, surtout quand on a vu le match qu’on a fait contre Nice en Ligue 1. Surtout face à cet adversaire, dans un gros rythme. Les joueurs peuvent être fiers. La fin de l’invincibilité parisienne à Marseille ? C’est une belle chose. C’est un adversaire très fort que l’on a affronté, c’est dur de presser pendant 90 minutes. Mais quand on a été plus bas, on a peu concédé. On a vraiment progressé dans notre manière de défendre. Rongier avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu. Gagner la Coupe de France ? Dimitri a fait un beau discours devant tout le monde. Il a dit que c’était beau, mais il a fini en disant simplement qu’on a passé un tour. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (08/02/2023)