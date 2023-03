La confiance des dirigeants, le coup dur pour Tudor, et l’optimisme rémois… Les 3 infos OM de ce samedi !

La patience des dirigeants vis-à-vis de Vitinha, Kolasinac encore blessé, et Abekhalmid ambitieux… Les 3 infos OM de ce samedi !

OM: Les dirigeants confiants concernant cette recrue phare

Recruté lors du mercato hivernal, Vitinha doit se contenter de bout de matchs depuis son arrivée et continue de prendre son mal en patience…

D’après les informations de RMC, les dirigeants marseillais sont très sereins concernant l’attaquant portugais. Ces derniers auraient demandé de la patience et espèrent le voir éclore la saison prochaine.

En conférence de presse, interrogé sur le cas Vitinha, l’entraîneur avait répondu « je choisis la solution qui nous permet de gagner plus facilement ». Malinovskyi avait également dû répondre à une question sur l’avant-centre portugais et avait expliqué que c’est « un jeune qui doit prouver auprès de l’entraîneur. Il faut travailler« .

Mis en compétition avec un Alexis Sanchez qui a pu prouver auprès du Croate et qui enchaîne les bonnes performances, le joueur de 23 ans doit redoubler d’effort pour espérer avoir sa chance, tout en s’adaptant à un championnat qu’il ne connaît pas.

OM: Ce cadre du Stade de Reims est confiant !

Ce dimanche l’OM affronte le Stade de Reims à l’extérieur en clôture de la 28e journée de Ligue 1…

Reims est une série de 12 matchs sans perdre en Ligue 1. Leur dernière défaite remonte au 21 décembre 1-2, contre Lens à domicile. L’OM devra se retrouver la victoire après le nul 2-2 contre Strasbourg le 12 mars. L’OM peut s’appuyer sur sa série de 6 victoires consécutives à l’extérieur en Ligue 1.

Le capitaine rémois Abdelhamid est plutôt confiant :

Aller chercher la victoire– Abdelhamid

« Que ce soit Marseille, Monaco ou Les Herbiers, on travaille de la même façon, la préparation reste identique. On connait très bien l’adversaire. C’est une grosse équipe qui met de l’impact sur chaque duel et on est prêt pour ça ! Ce ne sont plus les mêmes équipes qui se sont affrontées au mois d’août, ce n’est pas la même dynamique. On va essayer de mettre en place notre jeu pour aller chercher la victoire. » Yunis Abdelhamid– Source: Conf de presse (17/03/23)

On va jouer une très grosse équipe de Marseille

« La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs. On vient de me dire qu’on ne perd plus depuis l’équivalent de la moitié d’un championnat. Au-delà de Balogun, qui est redevenu un homme providentiel, c’est l’effort collectif que je veux souligner. Est-ce qu’on vise la coupe d’Europe ? Il y a toujours des envies. On est compétiteurs et ambitieux mais on est réalistes et lucides. On sait que devant nous, il y a des équipes de très grande qualité, comme Monaco. La semaine prochaine, on va jouer une très grosse équipe de Marseille, par exemple. » Will Still – Source : l’Union (13/03/2023)

OM: Coup dur pour Tudor ?

Véritable pilier de la défense olympienne depuis quelques mois, Sead Kolasinac s’est blessé face à Strasbourg dimanche dernier. Le Bosniaque, devrait manquer la rencontre face au Stade de Reims…

Blessé aux adducteurs, Sead Kolasinac semble se guérir comme il faut. Mais selon La Provence, il ne devrait pas être dans le groupe pour le déplacement à Reims ce dimanche. La trêve internationale, devrait lui permettre de se soigner et d’être de retour face à Montpellier….

Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger — Mourad Aerts

Dans notre émission Débat Foot Marseille le 9 janvier dernier, notre journaliste Mourad Aerts évoquait la prolongation de l’ancien Gunners : « Kolasinac apporte énormément de satisfactions, Longoria l’aime beaucoup. Il l’aime l’exemple qu’il donne au groupe. il y a une vraie réflexion sur le fait de savoir si l’on continue avec Kolasinac ou pas. Il est là physiquement, il fait toujours son taf à 3000%, sans états d’âme. Il y avait aussi le cas Amavi, et cela ne s’est pas bien passé. Sauf que l’OM veut continuer avec Tudor, même si le coach devrait partir le coach recruté aurait la même mentalité. Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger. » Une information qui se confirme…

Une information confirmé par RMC Sport, « les deux parties ont prévu de se voir très prochainement pour évoquer une prolongation de contrat. Le joueur se sent bien à Marseille, il est épanoui, fan de l’ambiance du Vélodrome, de la vie en Provence et… séduit par les ambitions du club. Il a la sensation d’avoir retrouvé son meilleur niveau et le plaisir de jouer. Aussi bien au sein de l’OM que du côté du joueur, on souffle que l’idée de base est que Kolasinac poursuive son aventure à l’OM. » A suivre…