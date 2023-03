La Coupe nous a maudits !!!

Du monde, des supporters guère tendus par l’enjeu venus pour le plaisir de la fête, un temps un poil plus clément que ces derniers jours, on était heureux d’être au stade ce soir, beaucoup étaient venus en famille et c’est toujours beau de voir les yeux des minots qui regardent la pelouse avec de grands yeux.

On s’attendait à une compo mixte mais finalement, seuls Kabore et Payet avaient été invités par le coach à débuter en lieu et place de Tavares (Clauss pour l’occasion avait glissé à gauche) et de Cengiz Ünder.

Très franchement, à voir le langage corporel des savoyards, on ne les sentait pas particulièrement tendus à l’amorce de cette rencontre. On les distinguait avec l’envie certes de bien figurer mais on pouvait lire une forme de résignation.

Si la première occasion olympienne intervenait au bout de 3 minutes avec Malinovskyi reprenant un excellent centre en retrait de Kabore, il frappait lamentablement au-dessus d’ailleurs.

Il fallait attendre la 28e pour voir Sanchez dans l’axe dévier vers Clauss une passe en profondeur mais c’est Veretout qui arrivait comme un bolide pour prendre le ballon et le catapulter au fond.

À la 42e Malinovskyi envoyait un coup-franc missile sur la transversale.

Nous avons vu une première mi-temps agréable, malheureusement entachée par de nombreuses erreurs techniques inhabituelles olympiennes. Les intentions y étaient, le pressing, le travail à la récupération, la verticalité, l’intensité mais ça foirait souvent pour terminer les phases de construction.

Les savoyards couraient beaucoup, sans doute bien plus qu’ils n’en ont l’habitude et nous pouvions espérer les voir craquer en 2e mi-temps au fur et à mesure que la fin approcherait.

Ce ne fût pas le cas dans l’immédiat. À la 52e, on laissait de manière très laxiste le numéro 20 d’Annecy parti du côté droit se recentrer et frapper pied gauche (sa spéciale à lui aussi ?) et Lopez qui n’est guère en verve en ce moment se faisait surprendre.

Deux minutes après Sanchez croisait trop son tir alors que le but était vide.

55e Tudor réagissait avec trois changements sorties de Kabore, Payet et Kolasinac. Tavares et Ounahi. Cela faisait-il trop de changements d’un coup ? Les olympiens se réorganisaient nonchalamment, Rongier foirait un contrôle facile, puis il y avait un corner pour Annecy et sur celui-ci c’est un joueur d’Annecy laissé tout seul qui prenait le ballon de la tête et les savoyards prenaient les devants à la surprise générale, la mienne surtout car j’avais la sensation d’un carnage à venir.

Que s’était-il passé ? Des marseillais moins appliqués, moins concentrés qui malgré les discours n’avaient pas pris leur adversaire totalement au sérieux. On pouvait même se poser des questions au sujet de la préparation du match par le coach. Avait-on vraiment analysé cette équipe ?

L’affolement commençait à gagner les joueurs, l’adrénaline remontait mais on se demandait si cela suffirait. Le match contre Paris était encore dans les jambes et les esprits.

71e M’Bemba sur un corner s’élevait très haut pour frapper de la tête mais le gardien était brillamment à la parade, à moins que ce ne soit le poteau.

L’OM poussait mais il y avait toujours un pied, une jambe ou le gardien.

Les savoyards se mettaient par terre à la moindre occasion. Du grand classique.

À dix minutes de la fin on en menait pas large.

À la 83e l’arbitre accordait un pénalty après avoir consulté la VAR. On sentait que le gardien avait envie de le stopper, que c’était son soir, Sanchez s’élançait et le gardien arrêtait.

Le temps défilait inexorablement et les olympiens restaient impuissants même si l’arbitre accordait 6 mn de temps additionnel.

Alors que nous pensions que c’était joué, c’est Mughe qui avait remplacé Veretout qui égalisait d’un lob astucieux.

Sur la séance de tirs aux buts, Lopez arrêtait le premier. Mais le gardien savoyard arrêtait le 3e. Mais l’OM s’inclinait tout de même… vous savez qui l’a raté..

Nous avons vécu ce soir un véritable naufrage. Tout le monde est responsable. Que les joueurs se mettent dans un grand trou en attendant d’avoir la force de repartir, auquel cas la fin de saison risque d’être très longue.

C’est comme si la Coupe de France nous avait maudits.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert