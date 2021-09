La décision pour Nice – OM, quel onze face à Monaco ? Kamara, Lirola, l’Europa League…

Voici le Replay de notre live Débat FAQ Marseille diffusé en direct sur twitch.tv entre 15h45 et 16h45 ce mardi ! Notre journaliste Nicolas Filhol a répondu à vos questions et échangé sur les thèmes de votre choix autour de l’actualité de l’OM. La décision de la commission de discipline suite aux incident lors du match Nice – OM est attendu ce soir, la question du onze face à Monaco avec les possibles absences de Gerson et Konrad a aussi été abordée tout comme la prolongation de Kamara, le rôle de Lirola ou encore l’Europa League…