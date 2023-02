La déclaration fracassante de Riolo sur la comparaison de cet OM vs PSG !

Vainqueur 2-1 contre le PSG, l’OM est en quart de finale de la coupe de France. Dans l’After Foot, Daniel Riolo fustige les joueurs du PSG, largement en dessous des joueurs de l’OM selon lui.

Après la belle victoire de l’OM face au PSG ce mercredi, Daniel Riolo a taclé le niveau collectif du PSG !

Aucun joueur du PSG n’est titulaire dans cet OM

»Tout ce qu’on voit du PSG, toutes les carences, tout ce qu’on dit à longueur de semaine sur les deux attaquants qui sont cramés. Ils sont capables de fulgurances, mais il n’y a plus rien en eux. Il n’y a plus le très haut niveau. En 10 ans je me souviens des soirées où je disais qu’il y a même pas un marseillais qui peut s’assoir sur le banc du PSG. Ce soir il n’y a pas un parisien titulaire dans l’équipe de l’OM. Dans le jeu et au niveau des attaquants, il n’y a pas un parisien que je met titulaire à la place d’un marseillais. C’est juste un constat. » Daniel Riolo – Source : After Foot/RMC (8/02/2023)

🗣💬 Daniel Riolo : « Ça parait fou de dire ça aujourd’hui mais aujourd’hui, je ne mets pas un seul Parisien titulaire à la place d’un Marseillais. » #rmclive pic.twitter.com/KlNfnipaWU — After Foot RMC (@AfterRMC) February 8, 2023

Les gars sont vraiment morts sur le terrain

»C’était un très beau match. Les gars sont vraiment morts sur le terrain. Face à Paris, ce n’est jamais facile, mais on l’a fait. L’atmosphère était fabuleuse. Ce peuple et ce stade mérite ce genre de victoires. Sommes nous favori de la compétition ? Non, ce concept n’existe pas dans le football. Je ne l’aime pas. » Igor Tudor – Source : Foot365 (8/02/2023)