La dernière annonce fracassante de Riolo sur Zidane au PSG

Alors que toutes les dernières informations autour de ce dossier indiquent que Zinedine Zidane ne sera pas le futur entraîneur du PSG, le journaliste Daniel Riolo affirme ce dimanche soir que de nombreuses personnes au sein du club francilien y croient encore…

Il y a quelques jours Daniel Riolo annonçait que Zinedine Zidane allait être le futur entraîneur du PSG. L’ancien joueur du Real aurait finalement décliné les avances du club francilien. Sur les ondes de RMC, le journaliste affirme que le dossier n’est pas complètement renfermé au sein du PSG :

« A l’heure où on se parle, il y a des gens qui travaillent encore pour l’arrivée de Zidane. Et, il y a des joueurs extrêmement importants du PSG, parmi ceux qui sont restés alors qu’on ne pensait pas qu’ils allaient rester, qui sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur. Donc soit on ne leur a pas encore dit et à ce moment là il vont être très déçus, et on parle des stars de l’équipe, il y à encore une demi-heure…L’échec n’a pas peut être pas été encore acté, car s’il ne vient pas c’est un échec » Daniel Riolo : Source RMC Sport (20/06/2021)

🗣️💬 @DanielRiolo : "A l'heure où on se parle, il y a des gens qui travaillent encore pour l'arrivée de Zidane. Et, il y a des joueurs extrêmement importants au PSG qui sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur" pic.twitter.com/FNraPngCbJ — After Foot RMC (@AfterRMC) June 19, 2022

Il y a quelques jours, sur les ondes de RMC Sport, l’ancien buteur de l’OM André-Pierre Gignac donnait son sentiment sur la possible arrivée de Zinédine Zidane au Paris Saint Germain. « Pour un marseillais, ce n’est pas bien », lâche t-il sans détour…

🎙 Gignac, sur Zidane au PSG. 🗣💬 « Moi, ça me ferait mal au cœur. Depuis tout petit, je baigne dans la rivalité avec Paris. Pour un Marseillais, ce n’est pas bien que Zizou aille à Paris. » #RMClive pic.twitter.com/vmtDW1zfsO — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 16, 2022

« Ça me fait mal au coeur (rires). Il faut dire ce qui est. J’ai toujours été dans la rivalité avant les matchs, j’ai toujours joué ce jeu-là. Moi, j’ai été baigné dans cette rivalité. Je suis né à côté de Marseille, depuis que je suis tout petit, c’est la rivalité avec Paris. Quelqu’un qui n’est pas baigné dans cette rivalité va te dire que c’est bien de voir Zizou revenir en France. Mais non, pour un Marseillais, ce n’est pas bien. C’est un grand entraîneur, donc c’est sûr que tous les clubs vont le vouloir. Paris est en train de devenir un monstre européen, donc c’est normal qu’ils veulent Zidane. Mais moi ça me ferait mal au cœur. Je préfère qu’il attende de voir ce qu’il se passe avec l’équipe de France, même si je pense que ça va être compliqué de faire ce qu’a fait Didier Deschamps. Je préférerais qu’il prenne son mal en patience. » André Pierre Gignac – Source RMC Sport