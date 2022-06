La dernière révélation incroyable de Riolo sur le couac Zidane au PSG !

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo revient sur l’énorme couac de la non venue de Zidane au PSG.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sampaoli compatible ? L’avis d’un spécialiste sur Luis Muriel…

Ce week-end, Daniel Riolo annonçait que le dossier Zinedine Zidane restait prioritaire pour le PSG alors que de nombreuses informations indiquaient que ce dernier avait refusé l’offre du club Qatari. Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC, le journaliste a expliqué pourquoi il était l’un des rares à encore y croire jusqu’au bout.

Le grand mensonge d’Al-Khelaïfi

« Le grand mensonge d’Al-Khelaïfi, c’est donc le 21 juin. Pour la première fois, il a pris un râteau. Et il est bien décidé à ne pas assumer. Et comme il ne veut pas assumer, il va raconter une autre histoire. Nous, on va raconter l’histoire. Ce week end, alors que l’on avait des informations à la source nous disant que Zidane ne viendrait pas je continuais à croire et dire que c’était possible possible. Parce que jusqu’au bout, l’émir du Qatar y croyait et que pour lui le plan A reste et restera toujours Zidane même s’il travaille sur un plan B. Et puis il y a les joueurs, car eux aussi nous parlent ». Je l’ai dit je le maintiens, je le confirme 10 fois Neymar était persuadé jusqu’à avant hier que ce serait Zidane l’entraîneur. Ca va lui faire drôle car jusqu’à présent quand on lui parlait de Galtier, il rigolait… » Daniel Riolo : Source RMC Sport (20/06/2021)

🎙 @DanielRiolo : « Le grand mensonge d’Al-Khelaïfi, c’est donc le 21 juin. Pour la première fois, il a pris un râteau. Et il est bien décidé à ne pas assumer. Et comme il ne veut pas assumer, il va raconter une autre histoire. Nous, on va raconter l’histoire. » @BigMat_France pic.twitter.com/rQ5uPUODPW — After Foot RMC (@AfterRMC) June 21, 2022

Il y a quelques jours, sur les ondes de RMC Sport, l’ancien buteur de l’OM André-Pierre Gignac donnait son sentiment sur la possible arrivée de Zinédine Zidane au Paris Saint Germain. « Pour un marseillais, ce n’est pas bien », lâche t-il sans détour…

🎙 Gignac, sur Zidane au PSG. 🗣💬 « Moi, ça me ferait mal au cœur. Depuis tout petit, je baigne dans la rivalité avec Paris. Pour un Marseillais, ce n’est pas bien que Zizou aille à Paris. » #RMClive pic.twitter.com/vmtDW1zfsO — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 16, 2022

« Ça me fait mal au coeur »

A lire aussi : Witsel, Nico Gonzalez, Khazri… Les tableaux mercato de ce jeudi 16 juin 2022

« Ça me fait mal au coeur (rires). Il faut dire ce qui est. J’ai toujours été dans la rivalité avant les matchs, j’ai toujours joué ce jeu-là. Moi, j’ai été baigné dans cette rivalité. Je suis né à côté de Marseille, depuis que je suis tout petit, c’est la rivalité avec Paris. Quelqu’un qui n’est pas baigné dans cette rivalité va te dire que c’est bien de voir Zizou revenir en France. Mais non, pour un Marseillais, ce n’est pas bien. C’est un grand entraîneur, donc c’est sûr que tous les clubs vont le vouloir. Paris est en train de devenir un monstre européen, donc c’est normal qu’ils veulent Zidane. Mais moi ça me ferait mal au cœur. Je préfère qu’il attende de voir ce qu’il se passe avec l’équipe de France, même si je pense que ça va être compliqué de faire ce qu’a fait Didier Deschamps. Je préférerais qu’il prenne son mal en patience. » André Pierre Gignac – Source RMC Sport

« Le grand mensonge d’Al-Khelaïfi, c’est donc le 21 juin. Pour la première fois, il a pris un râteau. Et il est bien décidé à ne pas assumer. Et comme il ne veut pas assumer, il va raconter une autre histoire. Nous, on va raconter l’histoire. »