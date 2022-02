La différence entre les supporters du PSG et de l’OM après une défaite !

Selon les clubs, les supporters ne réagissent pas de la même façon. Le présentateur de l’Equipe du soir a expliqué à l’occasion de la 3000e que les marseillais avaient tendance à éteindre leur télévision après une défaite…

A l’occasion de la 3000ème de L’Equipe du Soir, le présentateur Olivier Ménard a expliqué pourquoi selon lui les supporters du PSG et de l’OM avait un comportement différent. Il explique que les audiences sont bien différentes après une défaite, car les marseillais ne veulent pas écouter l’après match.

Les supporters de l’OM sont déprimés après une défaite et quittent le poste de télévision

« Quand le PSG joue sur des grands matchs, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, ça fait de l’audience. S’ils gagnent c’est très bien et les supporters du PSG sont contents. Et quand ils perdent, là il y a les anti-PSG. C’est un club clivant. L’Olympique de Marseille, ce n’est pas du tout ça. Si l’OM gagne, les fans sont contents mais quand ils perdent, les fans sont déprimés et quittent le poste de télévision. C’est ce que je constate quand l’OM joue. Ce sont des passionnés et ils ne veulent pas qu’on leur explique que leur équipe a perdu. C’est comme ça tu ne le maitrises pas et c’est leur manière de vivre avec leur club.» Olivier Ménard – source : L’Equipe (20/02/2022)