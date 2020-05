La DNCG veut frapper encore plus fort ! ( Avec une nouvelle donnée très dure pour l’OM…)

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté financièrement parlant. La crise liée à la pandémie du Coronavirus n’a fait qu’aggraver une situation déjà extrêmement compliquée. La DNCG n’a pas visiblement pas l’intention d’adoucir ses mesures d’encadrement des clubs français. Bien au contraire, elle sera encore plus stricte…

Selon les informations du journal L’Equipe, le gendarme financier du football français a adressé un courrier aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour les prévenir qu’il serait encore plus sévère cette année. Si la DNCG affirme être pleinement consciente des difficultés liées à la Pandémie du Coronavirus, elle indique qu’en sera plus dur et menace de multiplier les mesures d’encadrement.

Des comptes à l’équilibre hors cession lors du mercato…

Le quotidien sportif, iniquement par ailleurs que l’organisme de contrôle financier s’assurera que les clubs seront à l’équilibre sans tenir comptes des revenus liés au mercato. Ce point précis est un véritable coup du pour l’Olympique de Marseille qui a justement prévu des réaliser des ventes significatives lors du marché des transfert pour renflouer ses caisses.