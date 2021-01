LA FAILLITE TOTALE ! [Thierry B Audibert]

Voilà vé, ce que l’on craignait et que que l’on voyait venir est arrivé. Nous avions laissé des marseillais en bien mauvais état samedi que nous ne pouvions pas nous attendre à ce qu’ils transforment aujourd’hui.



Il y eut de la volonté pendant quelques minutes au début. Du pressing haut, de la vitesse de transmission. On avait le sentiment qu’ils avaient envie de sortir de l’ornière. Mais cela ne dura pas. Quand on veut jouer vite, il faut avoir le pied sûr, et des schémas d’attaque bien rôdés, la capacité de percuter, de franchir la ligne d’avantage, récupérer les seconds ballons.



Les autres jouent au ballon…



Les lensois se sont montrés de leur côté à la hauteur où nous les attendions. Engagement, projection, hargne, solidarité, sûreté technique… tout ce qui nous manque en ce moment.

Le 1er tir cadré olympien intervient à la 85e… une stat de possession sur le 1er quart d’heure de la 2e mi-temps affichait 71% de possession pour les lensois. Voilà !



Nous avons le sentiment que toutes les équipes jouent au ballon quand nous ne pratiquons qu’une mélasse indigeste de football, et ça fait très mal.



Vous comprendrez bien qu’on ne peut pas, encore une fois, analyser ce qui s’est produit ce soir dans le jeu.



Bien sûr que Caleta-Car est inattentif sur le but lensois en se faisant devancer au premier poteau, et alors qu’il n’est pas non plus rattrapé par Nagatomo. Pourtant le croate avait réussi un magnifique retour dans les pieds d’un lensois qui allait se mettre en excellente position, un tacle superbe. Et heureusement que Mandanda nous en évite deux de plus.



Faillite…



On ne peut pas commenter tant ce match est une faillite totale dans toutes les lignes, dans tous les secteurs du jeu. Une fois encore, nous nous sommes fait bouffés, techniquement, physiquement, les lensois ont gagné la majorité des duels. La victoire lensoise est aussi tactique. C’était bien préparé, et nous avons forcément envie de nous tourner vers Villas-Boas. Nous avons besoin d’explication pour comprendre comment nous en sommes arrivés là.



Quant au recadrage clownesque de Jacques-Henri Eyraud, allez, je préfère ne pas en parler.



Attention ! À partir de maintenant, nous sommes en haut du toboggan, et la pente terrible nous attend, ça peut aller très vite. Et je vais vous faire une confidence, c’est effrayant !



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert