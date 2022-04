LA GRANDE HISTOIRE DE L’OM : LES GRANDES FINALES ! (avec Mario ALBANO)

Notre journaliste Mourad Aerts a reçu notre confrère de la Provence Mario Albano afin de revenir sur son livre sur les grands finales de l’Olympique de Marseille. En plus de la victoire en 1993, le club a disputé quatre autres finales européennes (1991, 1999, 2004 et 2018), ce qui constitue un autre un record et a longtemps détenu celui des victoires en coupe de France (10). Il demeure celui qui en a disputé le plus de finales (19). « Grandes finales de l’OM », ce sont des petites histoires dans la grande.