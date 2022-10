Après sa belle victoire face au Sporting en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille retrouve le championnat de France ce mercredi soir (20h45) avec un choc au sommet face au PSG. Cette année l’enjeu de cette rencontre sera non négligeable puisque seulement trois points séparent les deux équipes au classement

Après avoir concédé une défaite inattendue contre Ajaccio lors de la dernière journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille peut donc en cas de victoire revenir à hauteur du Paris Saint Germain et ainsi redevenir un candidat sérieux pour le titre. Une défaite par contre mettrait les hommes de Tudor à six points et casserait la belle dynamique olympienne. Avec les nombreuses polémiques qui entourent actuellement le club parisien et ses joueurs vedettes Mbappé et Neymar, c’est certainement le meilleur moment pour espérer faire un résultat en terre parisienne pour l’OM. D’autant que les olympiens ont montré face au Sporting qu’ils pouvaient résister à la pression des matchs de haut niveau.

Pour cette rencontre l’entraîneur de l’OM Igor Tudor pourra compter l’intégralité de son groupe. Seul le défenseur Kolasinac sera absent pour ce classique. Le coach olympien de son côté ne compte pas modifier ses plans de jeu. « Je crois en mon système et il apporte de bons résultats. Si je changeais, les joueurs ne comprendraient pas. On peut améliorer le style avec le pressing, proposer du beau jeu. Rien n’est parfait mais les joueurs sont contents, »a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant match.

La grosse cote de l’OM face au PSG.

Marseille n’est clairement pas favoris face au Paris Saint Germain leader de ce championnat, d’autant que ce premier classique de la saison se joue au Parc des Princes. La côte d’une victoire du club marseillais est de 7,15. La cote d’un victoire du PGS est quant à elle de seulement 1,38

Le but d’Alexis Sanchez

Alexis Sanchez est devenu en quelques mois un des éléments très importants de l’équipe d’Igor Tudor. Au-delà de l’expérience du très haut niveau qu’il apporte à cet OM, il se montre aussi régulièrement décisif dans les matchs importants.

