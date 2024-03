La Maison Départementale de l’Adolescent fête ses 20 ans !

La Maison Départementale de l’Adolescent célèbre son vingtième anniversaire en cette année 2024, marquant deux décennies d’engagement continu envers les jeunes et leurs familles en difficulté. Située à Marseille, cet espace d’aide et de soutien, sous l’égide du Département des Bouches-du-Rhône, accueille tous les adolescents âgés de 11 à 18 ans, ainsi que leur famille, offrant une assistance complète pour faire face aux défis psychologiques, sociaux et éducatifs.

Un lieu d’accueil et d’écoute pour être soutenu et pris en charge

Vous êtes parent d’un adolescent en difficultés ? Le Département des Bouches-du-Rhône peut vous aider. Ouverte à tous les jeunes de 11 à 18 ans et à leur famille, la Maison départementale de l’adolescent à Marseille propose une prise en charge globale des troubles psychologiques, sociaux et éducatifs. Une équipe de professionnels vous accueille du lundi au samedi pour vous soutenir et accompagner votre enfant.

DU LUNDI AU SAMEDI AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Lundi : 10h/12h30 – 13h15/18h

Mardi : 13h15/18h

Mercredi : 10h/12h30 – 13h15/18h

Jeudi-Vendredi : 10h/12h30 – 13h15/17h

Samedi : 9h/12h (hors vacances scolaires)

LIEU : Maison départementale de l’Adolescent / 12, rue Saint Adrien – 13008 Marseille