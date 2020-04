« La marque OM, le stade, le nombre de followers… Tout ça ne sert à rien si tu te plantes sur ton équipe de foot »

Extrait de Débat Foot Marseille avec lez journalistes Mourad Aerts, et Romain Molina. A retrouver en images ci-dessous. Ils évoque les nouvelles stratégies de développement des clubs d’un point de vu purement marketing. Ces nouvelles donnés deviennent même plus importantes que le le football à proprement parler…

« J’ai passé beaucoup de temps a lire des rapport du cabinet de Loyd, KPMG etc.. et je m’aperçois qu’il y a pleins d’indicateurs notamment sur les réseaux sociaux. Je me dis mais qu’est-ce tu en as à foutre du nombre followers sur Twitter ? Et à l’OM c’est ce qu’ils mettent en avant, avec le fait d’avoir aussi investi dans le stade, ou la valorisation de la marque, les partenariat en Afrique… On a l’impression que le foot est devenu secondaire. Sauf que financièrement, il ne l’est pas du tout ! On a peut être faits de choses bien sur de la communication, sur la marque OM, ou ailleurs, mais tout ça ne sert a rien si tu te plantes sur ton équipe de foot. C’est comme si tu avais une boulangerie avec une super belle devanture, une belle présentation, mais que tu faisais un pain dégueulasse… » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille.

