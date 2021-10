La méfiance de Sarri envers l’OM de Sampaoli

Ce mercredi, l’OM se déplace à Rome pour affronter la Lazio dans le cadre de la 3e journée de phase de poule d’Europa League…

Le match face à la Lazio est très important pour la suite de la compétition. L’OM va devoir gagner son premier match en Europa League, pour espérer finir premier du groupe. Selon les informations de l’Equipe, Jorge Sampaoli pourrait aligner directement Balerdi, Ünder, et Gerson. Trois changements majeurs par rapport à la réception du FC Lorient(4-1) au stade Vélodrome.

L’entraineur de la Lazio se méfie de cet OM:

Un match tactiquement difficile a affronter– Sarri

« Le match de demain est difficile, nous jouerons contre une équipe forte avec un match tactiquement difficile à affronter. Le match de demain est d’une grande importance pour nous. Les Français ont de la technique et du dynamisme. Je suis préoccupé par Milik et tout l’OM. »Maurizio Sarri– Source: Conférence de presse (20/10/21)

#Sarri 🗣 La partita di domani per noi ha grande importanza. I francesi hanno tecnica e dinamismo#LazioOM#UEL — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 20, 2021

Pour Najet Rami, présente sur notre plateau ce lundi la Lazio est prenable :

Défensivement, c’est lent– Rami

« Défensivement c’est lent, on peut leur faire mal. Les latéraux c’est pas très bon non plus, avec Hysaj sur les côtés et Marusic. Acerbi va revenir de suspension contre nous, ce n’est pas une très bonne nouvelle. C’est une belle équipe de contre, dans le derby contre la Roma ils sont pas impressionnants mais à la fin il gagne le match. Il y aussi Sergej Milinković-Savić ou encore Ciro Immobile, Pedro, Luis Alberto, tout ça c’est des bons joueurs techniquement. Je les vois pas prendre le match à la légère à domicile, sur les dernières années ils nous ont baladé. Mais on peut les battre et leur faire mal, un match nul à l’extérieur c’est déjà un bon résultat. » Najet Rami— Source: FCM (18/10/21)

nterdit de déplacement, les supporters olympiens vont devoir rester sur Marseille. En plus de cette mesure, la vente de billet aux résidents français est interdite, les autorités italiennes ont pris toutes les précautions afin d’éviter des potentiels incidents. Programmé à 18h45 en semaine, le match ne va pas attirer grand nombre à l’Olimpico, stade de la capitale italienne. En effet, d’après le journaliste Thierry Cros, seulement 3600 billets se sont vendus pour l’instant…

Je serais à l’Olimpico avec le maillot de l’OM — Cana

« C’est dans ces deux matches face à la Lazio que tout va se décider. Il faut faire en sorte de rester dans le coup après cette double confrontation. L’OM reste mon club de coeur. Jeudi, je serai à l’Olimpico mais avec le maillot de l’OM. » Lorik Cana – Source: La Provence (20/10/21)