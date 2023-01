Annoncé proche de l’OM, Terem Moffi se dirige vers l’OGC Nice. Le joueur privilégie le club azuréen à l’OM. Didier Digard, le coach niçois s’était réjoui de cette potentielle arrivée et aurait ‘’taclé l’OM’’. Des déclarations sur lesquelles il est revenu après le match de Nice conte Lille.

Terem Moffi devrait rejoindre l’OGC Nice. L’attaquant du FC Lorient est annoncé partant par son club depuis le début du mercato d’hiver. Annoncé un temps du côté de l’OM, Moffi ne s’est pas mis d’accord avec le club. L’OM avait pensé à un échange entre Dieng et Moffi, mais au final seul Dieng a rejoins Lorient contre 12 millions d’euros. Moffi devrait rejoindre Nice pour remplacer Andy Delort en partance pour le FC Nantes. Moffi préfère rejoindre Nice plutôt que Marseille. Interrogé sur le joueur, le coach de Nice, Didier Digard aurait lancé une petite pique à l’OM. Après la victoire de Nice 1/0 à domicile contre Lille, Digard s’est expliqué sur ses précédents propos soi-disant à l’encontre de l’OM.

Comme je n’ai pas les réseaux sociaux je n’ai pas pu calmer les gens

‘’On m’a posé vendredi une question sur Terem Moffi, les Marseillais l’ont pris pour eux. J’ai dit que Terem était un garçon intelligent parce qu’il a un club qui souhaite le vendre à un autre club, que ce n’est pas son choix, qu’il n’en démord pas et veut venir chez nous. Je trouve que c’est une forme d’intelligence de ne pas se laisser dicter les choses, peu importe les montants. Ce n’est pas contre Marseille. Je jugeais le joueur sur sa manière de gérer cet évènement. Forcément, quand on voit autant de clubs intéressés par un tel joueur et les statistiques qu’il peut avoir, forcément, on espère. Est-ce que je serais déçu dans le cas contraire ? Non, je ne serais pas déçu, parce que j’aime mon groupe.’’ Didier Digard – Source : Conférence de Presse d’après match OGCN VS LOSC (29/01/2023)

Le mercato d’hiver se termine le 1er février à minuit. Nice doit donc se dépêcher pour enregistrer l’arrivée de Terem Moffi et espérer vendre Delort.