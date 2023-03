La performance de Touré, Bourigeaud attaque, et le point faible des olympiens… Les 3 infos OM de ce samedi !

OM: Isaak Touré brille une nouvelle fois !

Prêté par l’Olympique de Marseille à l’AJ Auxerre, Isaak Touré est titulaire indiscutable avec sa nouvelle équipe. Après une superbe performance face à Lyon, il a de nouveau été performant face à Nice…

Le match d’Isaak Touré ce vendredi face à Nice (1-1) a été salué par le journal l’Equipe. La performance du jeune marseillais prêté à Auxerre a été salué par une note de 7.

Une bonne nouvelle pour l’OM pour la saison prochaine, qui pourrait se débarrasser de Balerdi, ce dernier enchainant les boulettes majeures depuis plusieurs saisons. L’Argentin commence a agacer une grande partie des supporters olympiens…

🔍 Le match de Isaak Touré 🇫🇷 face a Nice ! 8 dégagements

2 interceptions

61 ballons touchés

9 ballons perdus

3/4 duels remportés

1/1 duels aérien remporté

1 faute

2 tacles subis

1/1 dribble réussi #TeamOM pic.twitter.com/ew1jLwcmxA — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 3, 2023

Les tops-flops de Nice-Auxerre Isaak Touré a livré une prestation solide ce vendredi soir, permettant notamment de contenir l’attaquant des Aiglons Terem Moffi lors du match nul entre Nice et Auxerre https://t.co/npmoE4fpuH#OGCNAJA pic.twitter.com/NuReGzxWfk — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 3, 2023

Bourigeaud lance le Rennes – OM de dimanche !

« Ils vont essayer de réagir assez rapidement. Nous on est concentrés sur nous-mêmes, on a beaucoup travaillé cette semaine sur ce qu’il y avait à faire pour essayer de les mettre en difficulté. Ce sera à nous de mettre le troisième coup s’il faut mettre le troisième coup. C’est sûr qu’ils sortent d’une semaine assez compliqué. Mais on ne sera pas là pour faire de cadeaux, surtout à domicile. Ils ont un pressing assez intense, des joueurs qui font beaucoup d’efforts. Il va falloir sortir assez rapidement de leur premier pressing et essayer de jouer de notre jeu, aller de l’avant. On a beaucoup travaillé cette semaine de façon tactique, beaucoup analysé les choses aussi. On essayera de tout mettre en œuvre pour espérer une victoire. (…) La pression avant de jouer l’OM ? Non je pense que c’est une pression positive. On joue à domicile, on aura tous nos supporters avec nous. On a bien travaillé cette semaine, on a fait de très bonnes choses à l’entraînement. Maintenant il va falloir reproduire ce genre de choses le week-end en match. C’est ce qui fait notre quotidien. Donc oui, c’est un match capital pour la suite de notre saison, mais moi j’ai plus envie de le prendre sur le fait qu’on a un gros coup à faire aujourd’hui pour pouvoir se rapprocher des premières places. » Benjamin Bourigeaud – source : Conférence de presse / Site officiel du SR (03/03/2023)

OM: Le point faible de l’équipe de Tudor selon Genesio

Après la récente humiliation face à Annecy en Coupe de France, l’OM va devoir se relever en s’imposant à Rennes ce dimanche. Un déplacement qui s’annonce périlleux, surtout si l’équipe de Tudor décide de ne pas faire les efforts les uns pour les autres comme face aux Savoyards…

En une semaine, l’OM a perdu presque toutes ses chances de remporter un trophée cette saison comme depuis 12 ans. Seul une deuxième place en championnat pourrait cicatriser la plaie. Ce dimanche, les coéquipiers de Guendouzi auront la lourde tâche de s’imposer face à Rennes, concurrent direct au podium.

Bruno Genesio, coach rennais s’est exprimé concernant le jeu des Marseillais cette saison :

Les espaces sont souvent libérés– Genesio

« C’est une équipe qui exerce beaucoup de pressing et de contre-pression, souvent avec un marquage individuel. Par conséquent, des espaces sont souvent libérés. Nous avons déjà observé cela l’année dernière lorsque nous avons joué ici. Je ne pense pas que l’entraîneur va changer sa manière de jouer. » Bruno Genesio— Source: Conf de presse (03/03/23)