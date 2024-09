La petite info de Djellit sur Youcef Atal, l’OM s’en sort bien devant le Fair Play Financier, Cyril Linette « L’OM et le PSG à la lutte pour le titre tous les ans » … Les 3 infos OM de ce samedi 7 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce samedi 7 septembre 2024, nous évoquons les infos sur Atal, le passage devant le FPF, et les déclarations de Cyril Linette !

1- Atal a espéré l’OM où il avait envie de jouer

En effet, le journaliste Nabil Djellit explique que Youcef Atal dispose d’une offre et aurait aimé rejoindre l’OM. « Libre, Y. Atal est toujours en attente. Il a une offre au Qatar à Al Saad. Il reste encore des marchés ouverts. Il a espéré l’OM où il avait envie de jouer. Les discussions avaient été constructives avec Benatia. Hier, en 10 min, il a encore montré ses qualités avec l’Algérie. »

2- L’OM passe le FPF

L’Olympique de Marseille peut souffler, selon RMC les Marseillais sous surveillance de l’UEFA concernant le Fair Play Fiancier ont atteint leur objectif pour l’exercice 2023. Le club olympien reçoit tout de même une amende de 20 000 euros pour avoir transmis les informations financières trop tardivement. Deux autres clubs français étaient également sous surveillance, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Eux aussi ont atteint leur objectif respectif pour l’année 2023.

3- L’OM et le PSG à la lutte

Directeur des sports du groupe Canal + pendant 7 ans, Cyril Linette est candidat au poste de président de la LFP actuellement occupé par Vincent Labrune. L’ancien journaliste s’est exprimé sur son programme dans les colonnes de La Provence. Pour valoriser le championnat de France l’OM et le PSG doivent pouvoir rivalise chaque saison pour le titre selon lui : « L’OM est déjà de fait une locomotive pour le foot français, il lui manque peut-être un peu de continuité et de moyens pour être vraiment à la lutte. Le scénario idéal pour le football français, c’est Marseille et le PSG à la lutte pour le titre tous les ans. C’est ce qu’il faut souhaiter, que l’OM soit encore plus locomotive. Je suis aussi sensible au développement de la Ligue 1 en Afrique, je ne comprends pas pourquoi on n’est pas plus présent. Aujourd’hui, la Liga gagne de l’argent en Afrique, la Ligue 1 n’en gagne pas alors que nous avons 30% de nos joueurs qui ont un lien avec l’Afrique. Et l’OM est extraordinairement emblématique en Afrique, on a beaucoup de choses à faire sur ce sujet », a ainsi déclaré Cyril Linette.

