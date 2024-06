La piste brassier s’éloigne, Vitinha a fait son choix, le dossier Conceição bientôt bouclé… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos Om du jour ! AU programme ce mardi : Brassier vers un autre championnat ? Vitinha reste en Italie ? Le dossier Conceição bientôt bouclé ?

Mercato OM : Vitinha a choisi ?

Parti à la mi-saison en direction du Genoa, avec une option d’achat de 25 millions d’euros, Vitinha est bien parti pour rester une saison de plus en Italie. Les dirigeants souhaiteraient le conserver, le joueur veut rester reste à trouver un accord sur le prix de l’option d’achat obligatoire ?

Selon Sacha Tavolieri, l’attaquant portugais prêté par l’OM au Genoa veut rester en Italie. Le joueur de 24 ans dispose d’un contrat jusqu’n 2027 avec le club olympien. « Vitinha a décidé de rester au Genoa ! Le club italien a proposé à Marseille un prêt avec obligation d’achat en juin 2025 (Genoa étant encore bloqué sur le marché des transferts cet été et ne pouvant dépenser plus que ce qu’il gagne sur les ventes) évalué à 15M€ ! Les deux parties cherchent à trouver une solution et Vitinha fait pression pour rester en Italie… »



Prêt avec obligation d’achat en juin 2025 pour Vitinha ?



🔵⚪️ Infos #OM :

🇵🇹 Vitinha a décidé de rester au #Genoa ! Le club italien a proposé à Marseille un prêt avec obligation d'achat en juin 2025 (Genoa étant encore bloqué sur le marché des transferts cet été et ne pouvant dépenser plus que ce qu'il gagne sur les ventes) évalué à… pic.twitter.com/e2PkjJQfRe — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 11, 2024



Le transfert record de l’OM ne devrait pas revenir au club de si tôt. En prêt au Genoa depuis janvier, Vitinha n’a pas d’avantage convaincu en Italie. Auteur de 2 buts en 9 matchs seulement, l’attaquant portugais n’a pas su s’imposer mais resterait dans les plans du Genoa, qui souhaiterait renouveler son prêt.

L’option d’achat revue à la baisse

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le club onzième de Serie A reste confiant concernant le cas Vitinha et serait prêt à lui accorder leur confiance pour une autre saison. Toutefois, le prix de l’option d’achat pourrait coincer. Comme le précise le journaliste, les dirigeants du Genoa souhaiteraient baisser le prix initial de 25 millions d’euros.

Une bonne nouvelle pour l’OM ?

Alors qu’il avait coûté pas loin de 32 millions d’euros à l’OM, Vitinha ne semble plus dans les plans du club pour la saison qui arrive. Paulo Longoria devrait donc bientôt rencontrer les dirigeants italiens autour d’une table afin de discuter de sa situation. Lui trouver une porte de sortie reste une des priorités de ce mercato, alors que l’OM s’apprête à accueillir son nouveau coach et à commencer la refont de l’équipe.

Mercato OM : Changement de cap pour Brassier ?

Le mercato olympien ne devrait pas débuter avant la signature du nouvel entraineur. Plusieurs rumeurs commencent déjà à circuler. Le défenseur central du Stade Brestois serait notamment visé mais ce dernier semble destiner à un départ à l’étranger !

Annoncé dans le viseur de l’OM ou de Lyon, le défenseur de Brest Lilian Brassier pourrait changer de championnat. Selon le quotidien Le Télégramme, Brassier va quitter la Ligue 1 soit en Italie, avec un Milan AC qui pousse fort pour le recrutement, soit en Allemagne. Le défenseur de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat de contrat, il dispose d’un bon de sortie aux alentours des 10M€…

Brassier en Italie ou en Allemagne ?



Lilian Brassier (24 ans) aurait reçu une offre de l’Olympique de Marseille. Selon le média italien TMW, le défenseur central est très apprécié par le club marseillais, qui a montré un vif intérêt. Sa valorisation à Brest est estimée entre 10 et 12 millions d’euros.

Lilian Brassier visé par l’OM ?

Par ailleurs, plusieurs équipes italiennes s’intéressent également à Brassier. Milan l’a suivi cet hiver, bien que ce ne soit pas une option viable pour Ibrahimovic, tandis que Turin a pris des renseignements. Ces derniers jours, Bologne a également manifesté un intérêt marqué pour le joueur.

En France l’AS Monaco est également sur le coup.

Mercato : Tous les voyants sont au vert pour Conceiçao à l’OM !

Le dossier de l’entraîneur traine toujours mais les dirigeants ont fait de grandes avancées ces derniers jours comme l’explique La Provence. Il pourrait signer dans les prochains jours !

Plus que quelques jours à patienter avant l’officialisation de l’arrivée de Sergio Conceiçao? C’est en tout cas ce qu’affirme La Provence dans son édition du jour, affirmant que les discussions se sont intensifiées dimanche et lundi entre les dirigeants et le coach portugais. « Cela pourrait se décanter d’ici 2 à 3 jours », aurait glissé un proche du dossier au quotidien local. Une bonne nouvelle pour les Marseillais qui attendent depuis plusieurs semaines l’annonce d’un nouveau coach afin de préparer au mieux la saison à venir !

🗣️ « Cela pourrait se décanter d'ici 2 à 3 jours » pour Sergio Conceição 🇵🇹 à l'OM d'après une source proche du dossier. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/rArVPjIT6U — MercatOM (@Mercat_OM) June 11, 2024

Si cela ne se fait pas avant ce week end ca sera mauvais signe (Germain)

En fin de semaine dernière, le journaliste de RMC Sport, Floren Germain faisait également le point sur ce dossier qui pourrait se trouver une issue dans les prochains jours.

« Il hésite, il veut surtout du temps pour réfléchir, et clairement il a besoin de se vider la tête, ce sont les infos que l’on a dans l’entourage de Conceiçao. Il faut tourner cette page FC Porto après une année intense et une fin un peu brutale. Tout cela demande du temps à digérer. Même si l’OM est pressé, et le temps demandé par Conceiçao, cela froisse un peu les dirigeants qui lui ont proposé trois ans de contrat et veulent le mettre au centre du projet et qu’il veulent vite travailler sur l’effectif pour la saison prochaine. On est entre deux, on ne peut pas affirmer que cela ne va pas se faire ou que Conceiçao est séduit. L’OM a toujours eu en tête que ce serait un dossier difficile et comme c’est un coach de haut niveau ça peut mériter une petite attente. Je pense que si cela ne se fait pas avant ce week end ca sera mauvais signe mais en même temps l’OM ne veut pas lui mettre d’ultimatum et trop lui mettre de pression. On a du mal à deviner les véritables intentions de Conceiçao à l’heure ou on se parle, » a ainsi déclaré le journaliste Florent Germain de RMC Sport dans l’émission Rothen S’enflamme.