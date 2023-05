La piste de progression au milieu et le gros handicap de l’OM selon Riolo !

L’OM a été battu 1-2 face au RC Lens, samedi dernier. La sortie de Sanchez à la mi-temps, a grandement impacté la performance de l’OM. Sur le plateau de l’After Foot, Florent Gautreau et Daniel Riolo (journalistes RMC) ont détaillé les faiblesses de l’OM. Un manque de qualité technique pour Gautreau et un manque d’impact lorsque Sanchez n’est plus là selon Riolo.

L’OM a été handicapé par la sortie de Sanchez, samedi soir, lors du match contre Lens. Durant l’After Foot, Daniel Riolo et Florent Gautreau pensent que l’OM manque de qualité technique et est trop dépendant de l’apport de Sanchez, pour être encore plus fort. Voici l’extrait de l’After Foot consacré à l’OM.

L’OM manque de joueurs avec une qualité technique

« Payet a montré qu’il pouvait apporter cette touche de technique qui manque à l’OM, explique Florent Gautreau sur le plateau de l’After Foot. Quand tu vois Payet, faire ce qu’il fait, tu prends une bouffée d’air. Et donc le fait qu’il risque de ne pas être là pour la fin de saison c’est important. Il faut le souligner parce qu’il a été bon. Même sur des joueurs de rotation qui, par hasard, sont blessés comme Ounahi ou Harit et peut-être Payet suspendu, tu as besoin de ceux-là. Parce que tu manques de ces joueurs avec une qualité technique. Moi c’est quelque chose qui me marque. »

Gros match, belle victoire de Lens… l’OM ne peut pas se passer de À Sánchez …

Belle soirée … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 6, 2023

Ce qu’apporte Sanchez à cette équipe, c’est comme s’il valait deux joueurs

« J’ai trouvé que les deux équipes ont été assez proches, poursuit Daniel Riolo. Il y a avait peut-être un peu plus de cohérence collective et de déchet technique à Lens. On remarque souvent qu’au milieu de terrain de l’OM, Rongier surnage parce qu’il est un peu trop seul. Je pense qu’à terme ça handicape un peu l’OM. Et je pense que c’est là qu’il doit y avoir une piste de progression pour l’OM en vue de l’année prochaine. Et on le voit sur ce genre de matchs. Lorsqu’Alexis Sanchez est sorti à la mi-temps, en plus que le but ait été refusé, je ne voyais pas comment l’OM pouvait s’en sortir. Et pourtant les Marseillais avaient fait une bonne première période, peut-être meilleure que celle des Lensois. Mais dans l’intelligence de jeu, dans la technique, dans le placement, ce qu’apporte Sanchez à cette équipe, c’est comme s’il valait deux joueurs. Et quand il n’est plus là c’est un gros gros handicap pour l’OM.«