La provocation de Lucescu, le record européen et le but de Payet enflamme la toile… Les 3 infos OM de ce vendredi

FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Lucescu se permet de pointé du doigt Marseille après le comportement des supporters du PAOK, l’OM s’offre un petit record et Payet fait le tour du monde avec son super but !

En conférence de presse après la victoire de l’OM face au PAOK (2-1), le coach de l’équipe grecque Rasvan Lucescu a littéralement dérapé en parlant des supporters marseillais…

Lucescu : « Vos supporters feraient mieux de ne pas faire le déplacement »

« J’espère que Marseille sera reçu de la même manière dont on a été reçu aujourd’hui. Je suis vraiment déçu de ce que j’ai vu. Ce n’est pas acceptable. Il y a déjà beaucoup de violence à l’extérieur, ce n’est pas besoin d’en voir également dans le foot. C’est décevant. Vous donnez une mauvaise image de votre ville ». Rasvan Lucescu – Source Conférence de presse (07/04/2022)

Et en quittant la salle de presse, le coach du club grec a littéralement craqué en lâchant : « Vos supporters feraient mieux de ne pas venir au match retour… »

Six victoires consécutives en Coupe d’Europe

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé contre l’équipe grec du PAOK Salonique (2-1) en quart de finale aller d’Europa Conférence League. L’évènement a été notamment marqué par un but incroyable signé Dimitri Payet. Grâce à cette victoire, les Olympiens enchainent une sixième victoire consécutive en Coupe d’Europe cette saison, chose inédite pour un club français depuis les Girondins de Bordeaux lors de la saison 2009-2010.

La série de victoires avait débuté par celle face au Lokomotiv Moscou à l’occasion de la 6e journée de phase de groupes d’Europa League, l’OM avait ensuite été reversé en Conférence Europa League, enchainant ainsi les victoires, à l’aller et au retour face à Qarabag en barrages et face à Bâle en huitième de finale. L’objectif pour le club sera surement de faire grimper ce chiffre et dépassé les 10 victoires consécutives, ce qui hisserait l’OM en finale de la compétition et ainsi faire oublier le triste record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions.

Pour rappel, la série noire de l’OM avait débuté en 2012 par la défaite, mais qualification à l’extérieur contre l’Inter Milan grâce au fameux but victorieux de Brandao. Elle se poursuit avec la campagne 2013-2014 où l’OM avait fini son groupe en totalisant 0 point sur 18 possibles.

Enfin, plus récemment lors de la saison 2020-2021, le club, alors entrainé par le technicien portugais André Villas-Boas avait enchainé quatre défaites consécutives, portant le total à 13. Le 1er décembre 2020, l’OM s’impose contre l’Olympiakos (2-1) grâce à deux buts inscrits sur penalty par Dimitri Payet permettant ainsi aux Olympiens d’arrêter cette spirale négative.

L’incroyable but de Payet partagé par tous les médias du monde

Ce jeudi soir, l’OM a remporté son 1/4 de finale aller de Conférence League face au PAOK Salonique. Les Marseillais ont pris le meilleur sur leur adversaire mais peuvent tout de même avoir des regrets avec cette courte victoire. Il y avait clairement la place pour faire mieux que ça.

Dans tous les cas, les supporters marseillais ont vibré grâce à un éclat de génie de Dimitri Payet. Le numéro 10 a reçu un bon centre d’Ünder sur corner et a enchaîné d’une volée parfaite du droit qui s’est logée dans la lucarne… Forcément, ce but a été partagé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Mais ce but ne s’est pas arrêté aux frontières françaises ! Il a en effet fait le tour du monde en étant partagé par des comptes argentins, anglais, espagnols ou même brésiliens… Partout dans le monde ! Le prix Puskas est même plébiscité pour cette merveille du Réunionnais !

« Payet »:

La réaction de Sampaoli

« Ce type de but, de ce niveau-là, en direct, c’est la première fois que je vois ça. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (07/04/22)