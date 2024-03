La réponse de Mohamed Henni à Mbappé !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Il s’est fait connaitre en cassant des télés lors de debriefs sur l’OM. Mohamed Henni a décidé de se diversifier en vendant des burgers, il vient d’être attaqué pour avoir utilisé le nom Mbappé.

En effet, les avocats de la famille Mbappé ont mis en demeure Mohamed Henni. Ce dernier a commercialisé un burger de sa chaîne de restauration le Mbappé. Un « pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé ». L’influenceur doit rapidement enlever le nom de l’attaquant du PSG.

Mohamed Henni mis en demeure par les avocats de Mbappé

🔴 Kylian Mbappé a porté plainte contre Mohamed Henni à la suite de la création d’un plat de kebab nommé « 𝗣𝗮𝗶𝗻 𝗿𝗼𝗻𝗱 𝗯𝗼𝘂𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿, 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶 𝗿𝗼𝗻𝗱 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗿𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲́. » 😭 Il a 8 jours pour retirer son plat sous peine d’aller au tribunal. pic.twitter.com/B8B59kpY8V — PFC (@PassionFootClub) March 12, 2024

Mohamed Henni a répondu sur son compte Instagram. « Ce qui devait arriver arriva. La terrible nouvelle… Je vous parle sérieusement. Il y a zéro mensonge. Je ne vous cache pas que c’est une mauvaise nouvelle. Il y a un joueur de foot, une star internationale, qui a déposé plainte contre moi. Je suis sérieux avec vous. Mon avocat a reçu le courrier aujourd’hui. Je vais vous le lire tout à l’heure. Je ne vous dis pas de qui il s’agit. Je suis sous le choc. Je ne pensais pas qu’il savait qui j’étais. Il a pris le temps et l’argent pour s’attaquer à moi, pour porter plainte. Il n’a que ça à faire. Je ne fais de mal à personne. Je fais de l’humour, je suis dans l’autodérision. Je suis là pour taquiner avec des blagues, mais rien de méchant. Je me retrouve devant la justice. On verra, tu n’as pas honte, tu n’as que ça à faire? M’attaquer en justice, porte plainte contre moi pour ça, pour trois fois rien ? Je tombe de très haut. (…) Là, je tombe d’un gratte-ciel. Il n’a pas de figure. En même temps, ce n’est pas un humain c’est…» Ce dernier va devoir s’expliquer devant la justice.