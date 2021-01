La réponse de Valverde, la révolution salariale de Longoria, et l’échange Ake / Tongya… les 3 infos mercato OM de ce lundi

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi du mercato. Valverde pas intéressé par l’OM, Longoria veut changer la grille salariale et un échange surprenant entre Ake et Tongya…

VALVERDE NE VEUT PAS DE l’OM !

Selon Movistar, André Villas-Boas devrait être limogé et être remplacé par Ernesto Valverde. Marca affirme de son côté que ce n’est qu’un souhait de l’OM, pas de l’ancien coach du FC Barcelone.

Durant la rencontre AS Monaco – OM ce samedi, le commentateur de la chaîne Movistar en Espagne a affirmé que l’OM songeait à se séparer d’André Villas-Boas et faire venir Ernesto Valverde.

Selon les informations de Marca, l’ancien coach du FC Barcelone ne serait pas intéressé par le fait de venir à Marseille. « Valverde espère une équipe qui est plus en phase avec ses ambitions. Il voudrait diriger une équipe qui a une réelle chance de remporter des titres », affirme le quotidien espagnol.

Vers un Salary cap à l’OM ?

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille va devoir faire des miracles cet été pour reconstruire en profondeur un effectif avec un des moyens très limités. André Villas Boas parlait lui-même une « année zéro » pour l’OM en évoquant la saison prochaine. Le coach portugais sera-t-il encore sur le banc de l’OM pour l’observer ? Rien n’est moins. Selon les informations du journal l’Equipe, il existe déjà un gros point de divergence entre Pablo Longoria et AVB : la gestion des fin de contrat de Florian Thauvin et Jordan Amavi. Alors que le coach olympien pousse à prolonger les deux cadres de son équipe, le directeur sportif espagnol, lui, y voit une opportunité de reconstruire un groupe en repartant d’une feuille blanche.

Le quotidien sportif indique par ailleurs que Longoria souhaiterait mettre en place une nouvelle grille de salaire avec un « Salary Cap » et trois tranches de joueurs : Les stars avec des revenus autour de 2,7M€ net annuels , les joueurs intermédiaires entre 1,2 M€ et 1,5M€ et les pépites entre 600 000 et 800 000 euros.

Echange Ake vs Tongya

Accord trouvé entre la Juventus et l’Olympique de Marseille pour l’échange Aké – Tongya. Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports, les visites médicales devraient être faites dès demain pour une officialisation dans la foulée. Les deux joueurs devraient signer respectivement un contrat de 4 ans et demi.

