La réponse officielle de l’OM aux polémiques du jour !

La gestion de l’Olympique de Marseille par Jacques-Henri Eyraud est au centre des débats depuis la parution ce matin d’une pleine page sur le sujet dans La Provence. Le Comité d’Entreprise de l’OM a réagi via un communiqué…

Nous n’acceptons pas qu’un journaliste instrumentalise les salariés pour régler ses comptes personnels avec le Président de l’OM

« L’ensemble des salariés composant le comité d’entreprise de l’Olympique de Marseille tient à réagir à l’article intitulé « Eyraud, les Marseillais à dos » paru ce mardi 29 décembre 2020 dans La Provence. Nous n’acceptons pas qu’un journaliste instrumentalise les salariés pour régler ses comptes personnels avec le Président de l’OM. De plus, l’utilisation de l’anonymat stigmatise des salariés anciens ou actuels, dont on pourrait croire qu’ils se sont exprimés. La vie d’un club de football, et particulièrement l’OM, est certes mouvementée, mais cet article contient des éléments profondément malveillants et infondés qui ne sont pas acceptables. 5 ans après l’arrivée de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, le club continue de se transformer et d’évoluer pour accompagner les changements de la société. Cela suscite parfois de profonds débats, des désaccords et quelques tensions légitimes, mais rien qui ne puisse justifier un tel article. » Communiqué du Comité d’Entreprise de l’OM