La révélation de Benoit Paire sur l’OM !

Joueur de tennis français connu notamment pour ses coups de colère sur le court, Benoit Paire est un grand supporter de l’OM. Il sera présent ce mercredi au stade Vélodrome, pour participer au match des héros…

Un match de foot avec Didier Drogba, Samir Nasri ou encore Robert Pires, ça fait rêver. Et pourtant, ils seront bien présents, eux et tant d’autres, sur la pelouse du stade Vélodrome, ce mercredi à 19 heures. Benoit Paire sera aussi là, mais sur le banc.

Très grand talent du tennis français mais aussi connu pour ses débordements sur et en dehors des cours, Benoit Paire a révélé qu’il a faillit rejoindre le centre de formation de l’OM, étant plus jeune à 14 ans.

C’est paradoxal, quand je jouais au foot j’étais très calme– Paire

« Mon père jouait au foot à Avignon, je suis originaire de là-bas, donc le plus gros club des alentours, c’était l’OM. J’étais un grand fan, comme mes parents, et mon frère avant moi. Il n’y avait qu’un club pour moi : c’était l’Olympique de Marseille. J’ai joué au foot depuis que je suis né jusqu’à mes 14 ans. Le centre de formation de l’OM m’avait contacté pour l’intégrer. J’avais le choix entre le tennis et le foot, et c’est vrai que pour le foot il fallait s’éloigner de ma famille, et je n’étais peut-être pas prêt à cet âge-là. Même si mon rêve, c’était de devenir joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis très content. C’est paradoxal, mais quand je jouais au foot j’étais très calme. Le fait qu’on soit en équipe, c’est un aspect complètement différent du sport. Je me sentais vraiment entouré par mes coéquipiers. Je n’étais pas un meneur, plutôt quelqu’un qui suivait le capitaine et qui était bon travailleur. » Benoit Paire— Source: OM (12/10/21)

Le match des héros

« La majorité des fonds collectés grâce à la vente des billets, à la tombola ainsi qu’aux dons effectués pendant l’événement sera versée à UNICEF pour contribuer au financement du programme Conceptos Plasticos, qui vise à faire en sorte qu’en Côte d’Ivoire, chaque enfant ait accès à l’éducation dans les meilleures conditions. L’autre partie des recettes issues de la billetterie sera affectée aux actions de la Fondation Didier Drogba. Les salles de classe améliorées grâce à cette initiative se verront également dotées de kits pédagogiques numériques et rejoindront ainsi le programme d’éducation numérique piloté par la Fondation Orange. » OM – Source : om.fr (06/09/2021)