« La saison de merde d’Aubameyang, ça peut être bénéfique pour l’OM ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’annonce officielle de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille ne devrait plus tarder. L’occasion de discuter de cette troisième recrue de poids de l’été dans l’Apéro Mercato avec notre invité Bastien Muñez (ex Koh Lanta).

Si ce n’est pas encore officiel, ça ne saurait tarder. Pierre-Emerick Aubameyang devrait être un joueur de l’OM dans les prochaines heures. Il arrivera avec un très beau CV, entre périodes de grande réussite à Dortmund (2013-2018) par exemple et des moments plus difficiles comme la saison passée à Chelsea.

Un bon deal à court terme ?

« Je ne pense pas que ça soit dérangeant si cela permet de concrétiser son transfert. Il aura 37 ans (à la fin du contrat). Sur le chiffre et la durée je trouve qu’un attaquant de 37 ans ça fait beaucoup, par contre si cela permet d’avoir Aubameyang même pendant qu’un an en pleine forme, sachant qu’il n’y a pas d’indemnité de transfert donc le salaire est lissé sur ces trois ans, le deal ne me dérange pas.

Le caractère au service du collectif ?

Interrogé par Nicolas Filhol sur les doutes qui pourraient exister autour du joueur après une saison très compliquée et les problème extra sportifs qu’il a connus, Bastien pense au contraire que cela peut le booster :

« Moi j’y crois, le pari est cool. Il y a aussi le fait qu’il sorte d’une saison merdique. Je pense que s’il a de l’égo et de la fierté cela peut aussi être bénéfique pour nous. Son côté caractériel peut lui servir pour prouver après la saison qu’il vient de passer. «