La sortie de Saliba sur son avenir, Botafogo n’a pas totalement lâché Luis Henrique, Mandanda… Les 3 infos OM de ce samedi !

Mercato OM : Saliba n’exclut rien !

Comme Amine Harit, William Saliba est prêté à l’OM sans option d’achat. Le défenseur central doit donc en toute logique repartir à Arsenal l’été prochain. Mais ce dernier ne veut pas penser comme ça et ne ferme aucune porte…

Dans un entretien accordé à Eurosport, l’international Espoirs a livré son fonctionnement par rapport à son avenir à l’OM…

Dans un club comme ça, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années — Saliba

« Dans un club comme ça, comme tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années. Tu te dis : ne pense pas que tu retournes à Arsenal cet été, profites de chaque match. J’essaie de ne pas trop penser à ce qui se passera après, j’essaie d’être concentré sur le présent, parce que c’est le plus important. Et ce qui se passera après… Nul ne le sait ». William Saliba – source : Eurosport (17/12/2021)



Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)

Mercato OM : Botafogo a conservé un pourcentage en cas de revente de Luis Henrique ?

Alors que Luis Henrique peine de plus en plus à trouver une place de titulaire à l’Olympique de Marseille, le journal L’Équipe nous apprend dans son édition du jour que le joueur brésilien appartenait encore un petit peu à son ancien club…

Arrivé en septembre 2020 à l’Olympique de Marseille, en provenance du championnat brésilien, l’ailier Luis Henrique éprouve de grosse difficultés à gagner la confiance de Jorge Sampaoli sur le couloir gauche. En effet le technicien argentin préfère parfois y faire évoluer Gerson ou même encore exiler Pol Lirola sur son mauvais pied.

Toutefois, interrogé hier en conférence de presse, Luis Henrique a confirmé qu’il ne voulait pas voir ailleurs : « Je veux continuer à jouer ici, c’est le club qui m’a fait venir. En plus, les supporters reviennent dans les stades et je ne veux pas aller ailleurs« .

Luis Henrique toujours détenu en partie par Botafogo ?

En effet d’après les informations du quotidien L’Équipe, le club de Botafogo possèderait toujours 5% des droits de Luis Henrique malgré son achat il y a un peu plus d’un an. Un élément qui pourrait avoir toute son importance si l’Olympique de Marseille venait à se séparer de l’attaquant brésilien lors d’une période de transferts…

Mercato OM : Mandanda à Saint-Étienne ? Ça sent pas bon…

Alors que mercredi dernier, le media Quotidien du Sport nous apprenait que Pascal Dupraz était intéressé par le portier marseillais Steve Mandanda, le site spécialisé de l’ASSE Envertetcontretous se veut très pessimiste quant à la concrétisation de cette idée…

Tandis que Pau Lopez est arrivé à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival en provenance de l’AS Rome, le gardien espagnol a récupéré la place de titulaire aux dépens de Steve Mandanda. Légende du club, le gardien marseillais cire le banc de touche depuis le début de saison. Une situation qu’il n’a pas souvent eu l’habitude de gérer.

Si Jorge Sampaoli reste décidé à faire évoluer Pau Lopez comme gardien numéro un, Steve Mandanda pourrait aller voir ailleurs selon quelques médias. En effet, le Quotidien du Sport nous a informé mercredi dernier que Pascal Dupraz, tout fraîchement nommé entraîneur de Saint-Étienne, serait intéressé par le profil de Mandanda. Mais ce projet serait saugrenu…

Mandanda à l’ASSE, une idée (vraiment) impossible ?

En effet selon les informations du site spécialisé sur l’ASSE, Envertetcontretous, le club stéphanois serait dans l’incapacité de mener à bien cette opération. En effet outre le salaire mirobolant de Mandanda, ce dernier entrerait directement en concurrence avec le jeune Étienne Green, qui représente l’avenir du club. Ce qui ferait revivre à Mandanda la même situation qu’à l’OM…