La stat’ folle sur la victoire de l’OM à Lyon !

Après une victoire exceptionnelle de l’OM chez le rival lyonnais 3-2. L’OM est également entré dans l’histoire avec une statistique assez folle concernant le carton rouge de Balerdi.

Cet année l’Olympico s’est déroulé tôt dans la saison, mais le match est déjà en pole pour le titre de meilleur match de la saison. Une victoire renversante et pleine de courage de l’Olympique de Marseille qui rentre déjà dans l’histoire de la Ligue 1. Selon Opta, Marseille est devenu la première équipe à remporter un match du championnat de France après avoir récolté un carton rouge dès les cinq premières minutes depuis que le site de statistiques collecte les données (1992-1993). Une expulsion précoce de Balerdi a fait rentrer le match dans une autre dimension.

🔵 L’OM est devenu la première équipe de Ligue 1 à remporter un match en étant réduit à dix dès la 5e minute de jeu.https://t.co/pwX6x2ECJy — RMC Sport (@RMCsport) September 23, 2024

Le gros coup de gueule de Cherki !

Rayan Cherki n’a pas mâché ses mots au micro de DAZN : « C’est une honte. Ils sont à dix depuis la 5e minute. Cela fait des années et des années qu’ici, on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe. On a 3500 occasions et malgré ça, on ne fait que reculer. (…) Au bout d’un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir, quand on mène, enterrer les équipes qui viennent ici. En mettre 1,2,3, 4, 5. Aujourd’hui, ils n’avaient rien pour eux. Ils repartent avec les trois points, ils font les beaux. Nous, on repart avec zéro point. »

🎙 | Les mots durs de Rayan Cherki sur la performance de l’OL. 🥶🗣 #OLOM pic.twitter.com/bMFMkBacJg — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

