La stratégie du FC Nantes pour limiter l’accès aux supporters marseillais !

Quand l’OM se déplace, certains stades se retrouvent avec de nombreux supporters marseillais. Comme le TFC, le FC Nantes aimerait limiter les achats de billets pour Nantes – OM par des supporters marseillais.

Pour limité le nombre de supporters marseillais dans son stade le dimanche 3 novembre, le FC Nantes a décidé de limiter l’accès aux billets. En effet, le club a décidé de restreindre la prévente des billets à ses abonnés, ce qui est classique dans la majorité des clubs, mais aussi de donner la priorité à ceux ayant déjà acheté des places pour un match du FC Nantes ces deux dernières saisons hors rencontres contre l’OM. Reste qu’il existe ensuite un marché de seconde main sur les billets et c’est là que les supporters marseillais de la région pourront accéder à cette rencontre…

👨‍💻 Les informations billetterie et les modalités de commercialisation. ➥ 𝗙𝗖 𝗡𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘃𝘀 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 — FC Nantes (@FCNantes) October 10, 2024





L’arrivée de Lucas Perri semble bien pousser doucement l’international portugais vers la sortie. Anthony Lopes serait du cou attentif à la possibltié de trouver un nouveau challenge à un an de la fin de son contrat. Selon, Télé Nantes Info, « le FC Nantes a entamé des discussions avec le joueur. Lopes serait plutôt d’accord sur le principe. Reste à s’accorder sur le salaire… Lui qui émarge à environ 400k mensuels à l’OL. » Nantes pourrait donc se séparer d’Alban Lafont qui dispose d’un contrat jusqu’en 2027, le portier pourrait être transféré en cas de belle offre…

Lopes IN, Lafont OUT ?

Info @telenantesinfo Nouvelle piste dans le chantier des gardiens : Anthony #Lopes (OL). Le #FCNantes a entamé des discussions avec le joueur. #Lopes serait plutôt d’accord sur le principe. Reste à s’accorder sur le salaire… Lui qui émarge à environ 400k mensuels à l’OL. pic.twitter.com/fxYUm4c6N1 — Maxime Buchot (@buchotm) May 26, 2024



Parti de Lyon pour signer au PSG l’été dernier, Bradley Barcola n’a pas gardé une belle côte chez les supporters rhodanien. Après avoir célébré la victoire de la Coupe de France avec le club francilien, il s’est attiré une nouvelle fois les foudres des Gones. L’ancienne légende du club, Sidney Govou, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

« Vu les insultes qu’il prend à chaque fois…c’est un peu normal non ??? C’est de bonne guerre. Laissons-le continuer sa carrière et soyons fier d’avoir formé ce futur grand joueur. PS : vous ne savez pas tout dans ce dossier en plus donc oublions-le un peu », a publié l’ancien attaquant sur X.