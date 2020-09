La surprenante réaction de Thomas Tuchel après la victoire de l’OM face au PSG…

Au sortir de la rencontre perdue face aux Marseillais (1-0), Thomas Tuchel s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs. Une réaction surprenante quand on voit la faible opposition proposée par les protégés du technicien allemand…

On s’attendait à voir un Tuchel remonté en conférence de presse d’après match, après la défaite des siens 1-0 contre l’OM. Surtout que sa formation a reçu trois cartons rouges dans le temps additionnel. Cela a été tout l’inverse. Le coach parisien a mené un discours aux antipodes de ce qu’attendaient les journalistes et amoureux du ballon rond. Pour lui, son équipe a livré « une grande performance« .

Coup de com de la part de Tuchel ?

Ça peut arriver dans le match, on peut avoir de la malchance. Il n’y a pas autre chose. On a complètement contrôlé ce match. On a fait une grande performance. Je ne suis pas surpris, mais c’était impressionnant contre une équipe comme Marseille de contrôler le match à chaque minute, dans toutes les phases. On a touché 28 ballons dans la surface adverse, eu un nouveau record en récupération haute. La performance était exceptionnelle. Le résultat est le résultat, on ne peut pas le contrôler. Je n’aime pas le résultat, ni notre réaction dans les trois dernières minutes, on va en payer les conséquences maintenant, mais j’ai vu un grand match de notre part.

Thomas Tuchel – Source : Conférence de presse d’après match 13/09/20

Polémique Neymar/Alvaro, Tuchel n’a rien rien entendu

Lors de cette conférence, la question sur la polémique Neymar victime de racisme lui a été posée. Tuchel est très clair là-dessus.« Neymar m’a dit que c’était une insulte raciste mais je n’ai pas entendu sur le terrain. »