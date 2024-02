La technique cachée de Gasset, Gattuso ne manque pas de prétendants et le message fort de Veretout ! Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : La technique cachée de Gasset pour que Sarr remplace Clauss ! Gattuso ne manque pas de prétendants ! Et le message fort de Veretout !

La technique cachée de Gasset pour que Sarr remplace Clauss !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est illustré en l’emportant face à Montpellier sur le score de 4-1. Sans Clauss, Jean-Louis Gasset a dû être inventif et a réussi son coup !

L’OM a pris les trois points en Ligue 1 ce dimanche soir face au MHSC. Jean-Louis Gasset ne pouvait pas utiliser Jonathan Clauss, suspendu pour cette rencontre. Le piston droit était donc en tribune et a été remplacé par Ismaila Sarr au poste de piston sur le flanc droit. Le coach français raconte sur PrimeVidéo comment il a fait pour que ça ne se voit pas trop !

« On a joué à 3 et demi derrière, Ismaila Sarr dans le couloir droit, mais plus haut, et j’ai dis à Chancel Mbemba de le couvrir dans le dos, pour ne pas lui dire qu’il était latéral droit. C’était déguisé« , a expliqué le coach avec le sourire. Plus tard en conférence de presse, Jean-Louis Gasset s’est exprimé plus longuement sur la rencontre de ses joueurs.

Gasset a ajouté de la maîtrise dans le jeu

A LIRE AUSSI : OM – MHSC : ILIMAN NDIAYE TIENT SON MATCH REFERENCE

Gasset : « Le but avec Mbemba/Sarr c’est qu’on avait pas de spécialiste à droite sans Clauss. Il fallait trouver quelqu’un qui allait jouer à la ligne mais moins défendre. Puis quelqu’un de très intelligent et qui allait se sacrifier derrière. Donc on a trouvé l’homme idéal parce… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 25, 2024

Je signe pour tous les matchs si on est menés et qu’on marque 3 ou 4 buts. On a retrouvé de la confiance en 5 jours, c’était la priorité. Jeudi l’état d’esprit était là, mais ce n’était pas très agréable à regarder. Aujourd’hui, l’état d’esprit était également là, mais avec davantage de technique et de maitrise de jeu. […] Ils étaient au fond du sceau. Il fallait qu’ils s’accrochent à quelque chose. Tant qu’il y a de la vie, y’a de l’espoir, mais il faut faire ce qu’il faut. Fallait leur faire comprendre que c’était à eux de réagir. Je suis là pour les aider. Le but avec Mbemba/Sarr c’est qu’on avait pas de spécialiste à droite sans Clauss. Il fallait trouver quelqu’un qui allait jouer à la ligne mais moins défendre. Puis quelqu’un de très intelligent et qui allait se sacrifier derrière. Donc on a trouvé l’homme idéal parce que dans le sacrifice on a un client »

Gattuso ne manque pas de prétendants !

Après avoir stoppé son activité avec l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso ne manque pas de propositions. Il vient d’en refuser une pour rejoindre Sassuolo.

L’Olympique de Marseille a préféré se séparer de Gennaro Gattuso pour la fin de la saison. Jean-Louis Gasset a repris sa place et après deux rencontres, le retour des résultats et du jeu s’est déjà fait ressentir du côté des Marseillais. Pour le coach italien, la suite devrait s’écrire en Serie A où plusieurs clubs ont coché son nom. Si on parlait déjà du Torino avant même qu’il ne quitte l’OM, Sassuolo a tenté de le récupérer ces derniers jours. D’après Gianluco Di Marzio, Gattuso a refusé cette proposition mais Fabio Grosso pourrait être un plan B à ce dossier.

#SerieA | @SassuoloUS, dopo il no di #Gattuso sono continuate le trattative con Fabio #Grosso, ma al momento non c’è l’accordo fra le parti https://t.co/Vurv0vpm1h — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 25, 2024

Le message fort de Veretout !

L’OM s’est imposé 4-1 face à Montpellier, Jordan Veretout faisait son retour dans le onze à l’occasion de ce match. Le milieu de terrain olympien s’est exprimé en zone mixte après la rencontre.

Jordan Veretout a débord fait le point sur son retour à la compétition après une blessure. « Je reviens, ça faisait un peu plus de vingt jours que j’étais en dehors des terrains. Ça manque. J’ai tout fait pour revenir le plus vite possible. La chose la plus importante, c’est que l’équipe a gagné et enchaîne une deuxième victoire. »

🤩🇸🇳Veretout encense Ndiaye: « Il a fait un très grand match. Il a fait jouer les autres, c’est très bien pour lui. On a besoin de lui et de toute l’équipe pour la suite de la saison. » #OMMHSC #TeamOM #OM pic.twitter.com/bwZuqlIVF0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 25, 2024

Le milieu de terrain revient sur le scénario du match mais aussi sur l’aspect tactique. « Il faut un peu de chance, aussi. Montpellier touche les poteaux. Il y a deux semaines, c’était filoche. Offensivement, on a montré de belles choses. On met quatre buts, on a été présents. C’est bien pour les attaquants. Le schéma tactique en début de match, ce n’était pas ça. En fonction du match, on s’adapte à l’adversaire. « Kondo » (Geoffrey Kondogbia) était devant la défense, Amine (Harit) et moi un peu plus haut, et « Ili » (Iliman Ndiaye) en soutien d' »Auba » (Pierre-Emerick Aubameyang). C’est un schéma qui change. On a mis Montpellier en difficulté avec du mouvement. C’est en bougeant sur le terrain que l’on peut faire de belles choses. C’est nous qui sommes sur le terrain. Ce qu’on produisait n’était pas suffisant. Il faut qu’on se remettre en question. On est les joueurs, les acteurs ; on n’a pas le droit de faire ce qu’on a montré. On s’est parlé, un nouveau coach est arrivé, il connaît très bien la Ligue 1, il nous met en confiance, nous parle beaucoup. Aujourd’hui, ça nous sourit, il faut continuer. »