La théorie de Pablo Longoria sur la Vente OM !

C’est un serpent de mer depuis plusieurs années, le fond d’investissement d’Arabie Saoudite est annoncé comme un candidat au rachat de l’OM. Une nouvelle fois interrogé sur ces rumeurs, le président de l’OM a une nouvelle fois expliqué que ce n’était pas vrai.

Interrogé par le média AS sur la vente OM, Pablo Longoria a été clair. « Ce sont des rumeurs. Elles font partie de ce récit extérieur de déstabilisation. » Le président de l’OM a aussi évoqué l’absence de titre au club olympien. « C’est un objectif, mais pour atteindre l’objectif, vous avez toujours besoin du chemin, de la méthodologie et de la procédure pour atteindre votre objectif. Je crois que le chemin est marqué par une stabilité qui définit un modèle de jeu bien défini. Nous sommes en train de codifier le type de modèle de football que nous voulons. » La stabilité n’a pas forcément était la base de sa politique depuis son arrivée…

Ce sont des rumeurs ! Ce récit extérieur de déstabilisation

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen avait évoqué la fameuse vente OM en expliquant que l’AS était surtout en discussion avec Monaco. « Une il faut arrêter de rêver avec l’Arabie Saoudite, s’ils avaient dû venir ils l’auraient fait bien avant. On sortira dans quelques semaines certainement un autre dossier. L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer. Un projet à 2025 ? Oui, et celle-là, elle ne vient pas de n’importe où. »

L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer

Le média les Échos confirmait en janvier dernier l’intention de Dmitri Rybolovlev de céder l’ASM via un porte-parole du milliardaire russe. «Suite à la réception d’un intérêt non sollicité, l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco a décidé d’initier une procédure afin d’explorer des alternatives stratégiques pour sa participation dans le club. L’actionnaire majoritaire a fait appel aux services du Groupe Raine qui agira comme conseiller financier exclusif dans ce dossier. Aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion d’une transaction impliquant le club à l’issue de cet examen stratégique, et, pour l’heure, nous ne comptons pas faire d’autres commentaires sur ce sujet.»

👊 Énorme émission sur l’actualité marseillaise ce soir ! Longoria, Clauss, Benatia, Mc Court… On analyse tout avec @RothenJerome ! C’est dispo en podcast ► https://t.co/X3tFYb3kz6 pic.twitter.com/Zh3KDk8mCD — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 20, 2024





Sur le plateau de DFM, Eric Di Meco a directement interpellé l’actionnaire majoritaire de l’OM sur l’avenir du club. « Il y en a un qui échappe à la critique et que l’on ne voit plus depuis un moment c’est l’actionnaire. Qu’est ce qu’il veut faire avec le club ? McCourt a un club qui a perdu de la valeur sportive et financière, avec une partie des dirigeants qui sont partis en courant il y a 6 mois, avec une équipe qui risque de ne pas faire la coupe d’Europe et toi tu ne viens plus. C’est quoi, tu veux faire quoi ? On parle d’une vente, mais mets-le en vente le club. Tu as mal calculé le coup car tu viens du sport américain, ce n’est pas ta culture. Tu perds de l’argent, arrêtes l’hémorragie et en pus ça ne t’intéresse plus, tu ne viens plus. Je me dis que Longoria ne comprend peut-être plus le projet de son actionnaire. On lui a dis de baisser les couts, mais il n’y a rien qui va. Qu’est-ce que vous voulez faire Monsieur McCourt, dites-nous car on ne comprend plus et ça nous rend malheureux. Ça va faire 8 ans qu’il est là, ça va vite. La question c’est toujours la même, qu’est-ce qu’il veut faire ? »

A lire : OM : Gasset, avec un staff made in France !

On parle d’une vente, mais mets-le en vente le club

Notre invité, Eric Di Meco, notre consultant Jean Charles de Bono mais aussi nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane était sur le plateau. Au menu : le décrassage de Brest – OM (1-0), la crise au club, le départ de Gattuso, qui pour le remplacer ? Vers une vente du club ?

DFM avec Eric Di Meco