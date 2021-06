« La vente OM, c’est du pipeau ! »

La vente de l’Olympique de Marseille est l’une des plus grandes préoccupations de supporters. Si Frank McCourt a été clair à ce sujet lors de sa dernière venue à Marseille, des spéculations tournent autour de ce sujet. Si le sujet reste flou, pour Omar Keddadouche, invité dans notre émission, il n’y a jamais eu de vente OM.

La vente de l’OM en fait baver plus d’un. Depuis environ un an désormais, les rumeurs sur la cession du club n’arrêtent pas de fleurir sur les réseaux sociaux. Vrai ou non, cet espoir de voir l’OM faire partie des grands d’Europe fait rêver les supporters, même si certains préfèrent rester lucide.

Si le club devait être vendu, il l’aurait été depuis longtemps — Omar Keddadouche

Invité dans notre émission ce lundi, Omar Keddadouche est revenu sur la vente de l’Olympique de Marseille. Une vente à laquelle il ne croit pas du tout.

« C’est du pipeau. Les gens veulent absolument qu’on leur dise que le club est à vendre, ce qui fait fantasmer le plus, ce sont les Saoudiens parce qu’ils ont de le monnaie, ils ont de la thune. Le club n’est pas à vendre, à un moment donné il y aura peut-être une ouverture de capital au mieux mais c’est tout. C’est pas la période, tous les clubs sont surendettés. Si quelqu’un voulait racheter l’OM, surtout un Saoudien qui fait rêver tout le monde, il vient, il pose les sous sur la table, il achète et c’est terminé. Si le club devait être vendu, il l’aurait été depuis longtemps. Moi je n’y crois absolument pas, c’est du pipeau. » Omar Keddadouche – Source: Football Club de Marseille (07/06/2021)