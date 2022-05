Lacrymo, accrochages, supporters marseillais en colère et frustrés… Fan Cam tendue ! OM – Feyenoord (0-0)

Voici la Fan Cam de FCMarseille, la réaction des supporters de l’OM après le match nul et donc l’élimination du club marseillais face à Feyenoord ce jeudi soir (0-0) sur le parvis du stade Vélodrome. Accrochages avec les forces de l’ordre, gazage, lacrymo, colère des supporters, frustration, Milik et Sampaoli critiqués… C’est la Fan Cam de Football club de Marseille en images ci-dessous.

On n’a pas su marquer et emballer ce match — Mandanda

« Il y a énormément de déception et de tristesse. On avait envie d’aller au bout de cette compétition. Malheureusement au match aller on a été défaillants. Ici on n’a pas su marquer et emballer ce match. On est déçus, et déçus pour nos supporters. Maintenant, après la déception, il faut enchaîner. Il y a une deuxième place à aller chercher en Championnat et ça ne va pas être facile. » Steve Mandanda – source : M6 (05/05/2022)