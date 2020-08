Laissé libre par l’OM, ce minot est décisif en Ligue 1… chez un concurrent !

L’Olympique de Marseille mise désormais officiellement sur la formation mais laisse malheureusement toujours filer certains talents. Parmi eux, un certain Eddy Sylvestre…

En 2017, à l’âge de 17 ans, Sylvestre n’a pas été retenu par l’OM alors qu’il y avait effectué sa formation. Une aubaine pour l’OGC Nice qui l’a alors récupéré gratuitement.

Il a fêté hier sa première titularisation avec les Aiglons en Ligue 1 contre Strasbourg… et a été décisif ! À la 36′, il a bien suivi un bon pressing niçois, s’est infiltré dans la surface et a provoqué un penalty ! Dolberg a transformé et a mis son équipe sur les rails du succès (victoire finale 0-2).

On suivra avec attention les performances du natif d’Aubagne cette année en Ligue 1 à Nice, une équipe qui vise les mêmes places que l’OM…

à Nice, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi ne l’ont-ils pas gardé ?

« Un exemple pour moi symbolique des problèmes du centre de formation de l’OM, c’est Eddy Sylvestre qui a signé à Nice. Il n’a pas eu sa chance en pro à l’OM et à Nice, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi ne l’ont-ils pas gardé ? Peut-être qu’il y a eu d’autres problèmes au niveau contractuel ou autre, j’ai pas tous les tenants et les aboutissants mais footballistiquement parlant c’est un petit jeune pétri de talent, super fort. Et au niveau de la mentalité, il y a une petite anecdote que Vieira a donnée. Il l’avait retenu mais finalement laissé dix-neuvième, en tribunes, mais le joueur a été demandé à son coach s’il pouvait quand même faire l’échauffement avec l’équipe même s’il ne jouait pas. Et ça a été un déclencheur pour la suite… »

Nassim Tireche – Source : DFM, février 2019