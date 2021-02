L’ancien DG de l’OM estime qu’il serait « très surprenant que McCourt » limoge Eyraud…

Alors que les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille ont demandé le départ de Jacques-Henri Eyraud dans un communiqué, Jean-François Richard, ancien directeur général de l’OM et plusieurs personnalités estiment difficile de voir Eyraud quitter le club…

Depuis son arrivé, Jacques-Henri Eyraud n’a jamais pu faire l’unanimité auprès des supporters. Cependant, Franck McCourt ferait encore confiance à son président. Si l’affaire à même pousser la mairie de Marseille a s’exprimer sur le dossier…

eyraud ne m’a pas répondu – samia ghali

« J’ai dit à Monsieur Eyraud qu’il faudrait organiser une table ronde pour apaiser les choses. Je n’ai pas eu l’ombre d’une réponse. Peut-être que ça ne le dérange pas que ce soit le feu ? Quand on a la mairie de Marseille qui demande une discussion, on ne l’ignore pas. » Samia Ghali – Source : Le Parisien (05/02/2021)

« Ce serait très surprenant que Frank change de manager en pleine crise » Jean-François Richard – Source : Le Parisien (05/02/2021)

il faut peut-être quelqu’un de différent — Payan

« Eyraud a peut-être été le bon interlocuteur pendant un moment, mais, pour passer à cette nouvelle étape, il faut peut-être quelqu’un de différent. Il faudrait qu’il intègre enfin que l’OM n’est pas seulement un business, mais aussi une passion qui anime des milliers de gens. » Benoit Payan – Source : Le Parisien (05/02/2021)

« Le supporteurisme marseillais était très divisé, mais il s’est ressoudé contre la politique de Jacques-Henri Eyraud. A plusieurs reprises, les dirigeants ont réussi à diviser pour mieux régner. Ce n’est plus le cas, et, donc, sa position à moyen long terme n’est plus tenable. » Sébastien Louis – Source : Le Parisien (05/02/2021)